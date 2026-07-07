Pět členských států NATO by již letos mělo podle odhadu splnit nový cíl Aliance vynakládat na obranu 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle agentury Reuters to vyplývá z aktualizovaných údajů Severoatlantické aliance zveřejněných v úterý před aliančním summitem v Ankaře. Nový cíl pro polovinu příští dekády si určilo NATO vloni, podle odhadů mají hranici již letos překročit pobaltské státy, Polsko a Řecko. Česko podle odhadů NATO letos splní cíl výdajů na obranu a vynaloží 2,01 procenta HDP.
Loni státy NATO podpořily na summitu v Haagu deklaraci, v níž se zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP. Dalších 1,5 procenta HDP má jít podle deklarace z Haagu na širší bezpečnostní oblast, například infrastrukturu či posílení kyberbezpečnosti. Předchozí cíl činil dvě procenta. Členové NATO čelí tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ukázali, že zvyšují výdaje na obranu, připomíná Reuters.
Podle odhadů zveřejněných v úterý je Litva zemí, která v NATO vynakládá největší podíl svého HDP na obranu. Letos se její výdaje v této oblasti odhadují na 5,33 procenta HDP. Následují Estonsko (5,1 procenta), Lotyšsko (4,92 procenta), Polsko (4,68 procenta) a Řecko (3,65 procenta).
Zpráva rovněž ukázala, že podle předběžných odhadů tři členské státy NATO v roce 2025 nesplnily dvouprocentní cíl. Vedle Česka, které loni vynaložilo na obranu 1,86 procenta HDP, jsou to Albánie (1,48 procenta) a Slovinsko (1,57 procenta). Albánie i Česko by měly v letošním roce hranici překročit. V poznámce materiálu stojí, že nová slovinská vláda rovněž plánuje tento cíl splnit.
U dalších zemí odhad ukazuje, že se pohybují na úrovni dvou procent HDP nebo mírně nad ní. Jsou mezi nimi Belgie, Portugalsko a Itálie. Prognóza uvádí, že Spojené státy letos vynaloží na obranu 3,17 procenta HDP, Německo 2,69 procenta, Británie 2,56 procenta a Francie 2,22 procenta.
Celkově evropští členové NATO spolu s Kanadou vynaložili podle předběžných dat v roce 2025 v průměru 2,31 procenta HDP na obranu a podle odhadů by letos měli vynaložit 2,53 procenta, uvedl podle Reuters vysoký představitel NATO.