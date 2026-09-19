Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se vrací k případu Martina Zatloukala. Chlapec trpí vzácným genetickým syndromem. Stomilionovou léčbu ve Francii mu zaplatila veřejná sbírka. Pojišťovna nejdřív žádost rodiny o úhradu zamítla. Pak ale soud rozhodl, že ji má znovu otevřít. ČT zjistila, že kasační stížnost proti tomu už instituce nepodala. Pokud tedy zaplatí zpětně, chtějí rodiče věnovat peníze na péči o další nemocné děti. Od unikátní léčby ve Francii uplynulo více než dva a půl roku. „Kdyby léčbu nedostal, tak by nebyl schopen sedu, nebyl by schopen vnímat okolí, mít radost ze zevních podnětů. Byl by ležící a měl by permanentní křeče,“ řekla primářka Kliniky dětské neurologie 2. LF a FN Motol Jana Haberlová. „Můžu říct, že léčba u Martínka měla efekt. Dnes je spokojené šťastné dítě,“ dodala.
VideoLéčba chlapce se vzácnou nemocí uspěla. A pojišťovna se musí k případu vrátit
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