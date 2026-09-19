Hasiči dostali požár haly v Rynholci pod kontrolu, v budově už není materiál

Hasiči dostali páteční požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci před půlnocí pod kontrolu. V sobotu k ránu postupně snížili poplachový stupeň na základní. V budově už není materiál, jednotka záchranného útvaru hasičů, která pomáhala s vyskladněním, odjela zpět na základnu, sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Už v pátek hasiči uvedli, že předpokládaná škoda bude 300 až 400 milionů korun, protože požár zničil technologie.
Požár v areálu společnosti Ekologie s.r.o. vznikl v pátek před 16:00. Zasahovalo přes sto hasičů, byl vyhlášený třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a záchranná služba ošetřila jednoho hasiče po kolapsu, ale nebylo třeba jej přepravit do nemocnice.
Hasiči v noci nejdříve snížili požární poplachový stupeň na druhý. „Jednotky dále vyhledávaly a dohašovaly skrytá ohniska. Místo důkladně kontrolovaly termokamerami,“ uvedla Sýkora Fliegerová. Některé jednotky hasičů přijely vystřídat, další odjely na základny. Ve 2:30 snížil velitel poplachový stupeň na základní.
Ve stejném areálu hořelo i minulý rok
Příčinu vzniku požáru zjišťuje kromě vyšetřovatele požárů také policie a experti z Technického ústavu požární ochrany. Na místě budou pracovat dnes dopoledne.
Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin, ale vedení Rynholce i okolní obce doporučily svým obyvatelům nevětrat.
Ve stejném areálu hořel minulý rok na jaře volně ložený plastový odpad, nyní požár zasáhl technologie. Loňská škoda byla patnáct milionů korun. Při požáru hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, během několikadenního zásahu jich na místě pracovalo zhruba 250. Policie později případ odložila, dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo. Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem.