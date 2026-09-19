Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval zákony o státních zaměstnancích a zahraniční službě. Změnám dle něj nepředcházela dostatečná odborná diskuze. Pochybnosti má ale také o souladu s ústavou, a to u části, která odjímá hlavě státu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. „Budeme muset veto pana prezidenta přehlasovat,“ řekla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou místopředsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Zuzana Ožanová (ANO). Poslankyně počítá s tím, že o ústavnosti některých změn rozhodne Ústavní soud. „Státní služba a zrušení toho byrokratické molochu státní služby by byl cíl správný, legitimní, ale to legislativní provedení ze strany vládní koalice, to je jak u velké novely stavebního práva, to je za čtyři minus až za pět,“ říká místopředseda téhož výboru Karel Haas (ODS).
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Na letišti v Mošnově na Novojičínsku v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Během zahájení promluvil prezident Petr Pavel, který prohlásil, že „jenom taková země, která bude vnímat svoji bezpečnost jako úkol všech, může být bezpečná a žít v míru“. Prezident mluvil i o vzájemné podpoře a solidaritě se spojenci a vyzdvihl bezpečnostní složky.
VideoCíl legitimní, provedení za pět, říká k vetovanému zákonu Haas. Ožanová: Veto musíme přehlasovat
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval zákony o státních zaměstnancích a zahraniční službě. Změnám dle něj nepředcházela dostatečná odborná diskuze. Pochybnosti má ale také o souladu s ústavou, a to u části, která odjímá hlavě státu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. „Budeme muset veto pana prezidenta přehlasovat,“ řekla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou místopředsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Zuzana Ožanová (ANO). Poslankyně počítá s tím, že o ústavnosti některých změn rozhodne Ústavní soud. „Státní služba a zrušení toho byrokratické molochu státní služby by byl cíl správný, legitimní, ale to legislativní provedení ze strany vládní koalice, to je jak u velké novely stavebního práva, to je za čtyři minus až za pět,“ říká místopředseda téhož výboru Karel Haas (ODS).
VideoLéčba chlapce se vzácnou nemocí uspěla. A pojišťovna se musí k případu vrátit
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se vrací k případu Martina Zatloukala. Chlapec trpí vzácným genetickým syndromem. Stomilionovou léčbu ve Francii mu zaplatila veřejná sbírka. Pojišťovna nejdřív žádost rodiny o úhradu zamítla. Pak ale soud rozhodl, že ji má znovu otevřít. ČT zjistila, že kasační stížnost proti tomu už instituce nepodala. Pokud tedy zaplatí zpětně, chtějí rodiče věnovat peníze na péči o další nemocné děti. Od unikátní léčby ve Francii uplynulo více než dva a půl roku. „Kdyby léčbu nedostal, tak by nebyl schopen sedu, nebyl by schopen vnímat okolí, mít radost ze zevních podnětů. Byl by ležící a měl by permanentní křeče,“ řekla primářka Kliniky dětské neurologie 2. LF a FN Motol Jana Haberlová. „Můžu říct, že léčba u Martínka měla efekt. Dnes je spokojené šťastné dítě,“ dodala.
Kominíci mají většinou plno. Termíny nabízejí často až v prosinci
Většina kominíků už má na začátku topné sezony termíny obsazené. Osm z deseti oslovených kominíků České televizi potvrdilo, že mají volno až v prosinci, někteří dokonce až v lednu. Provést kontrolu komínů je přitom možné kdykoliv během roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Někteří kominíci na to reagují nabíráním nových kolegů nebo plánováním zakázek podle lokality. Společenstvo kominíků zároveň upozorňuje, že s narůstající poptávkou stoupá i počet podvodníků.
Hasiči dostali požár haly v Rynholci pod kontrolu, v budově už není materiál
Hasiči dostali páteční požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci před půlnocí pod kontrolu. V sobotu k ránu postupně snížili poplachový stupeň na základní. V budově už není materiál, jednotka záchranného útvaru hasičů, která pomáhala s vyskladněním, odjela zpět na základnu, sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Už v pátek hasiči uvedli, že předpokládaná škoda bude 300 až 400 milionů korun, protože požár zničil technologie.
Případů hepatitidy C přibývá, pomáhá je odhalovat lepší testování
Hygienici letos evidují už 1486 případů hepatitidy C. Jejich počet roste i v souvislosti s lepším testováním, diagnostikou a hlášením. Nejvíc případů zachycují v Ústeckém a Středočeském kraji, kde se do statistik promítá také vysoký počet věznic. Na rozdíl od hepatitidy typu A se typ C přenáší především krví, nejčastěji mezi uživateli drog. Nakažený přitom může roky žít bez příznaků. Klíčové je proto nemoc včas odhalit.
Na Rakovnicku hoří hala, škoda bude až 400 milionů korun
Požár haly na zpracování plastů v Rynholci zatím není pod kontrolou, avšak hasiči dohašují ohniska. Velitel lokalizaci zřejmě vyhlásí až v sobotu v brzkých ranních hodinách. Jde o stejný areál, kde loni hořela skládka. Škoda dosáhne podle předběžného odhadu hasičů a majitele 300 až 400 milionů korun.
Od navýšených slev na jízdném už některé kraje upustily, zůstávají ve čtyřech
Z osmi krajů, které loni v létě začaly studentům a seniorům proplácet extra slevu na jízdném ve veřejné dopravě, už tak činí jen polovina. Zatímco stát dává po celé republice slevu ve výši padesáti procent, tyto kraje dál proplácejí rozdíl až do výše 75 procent.
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