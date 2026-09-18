Od navýšených slev na jízdném už některé kraje upustily, zůstávají ve čtyřech

Z osmi krajů, které loni v létě začaly studentům a seniorům proplácet extra slevu na jízdném ve veřejné dopravě, už tak činí jen polovina. Zatímco stát dává po celé republice slevu ve výši padesáti procent, tyto kraje dál proplácejí rozdíl až do výše 75 procent.
Bonusová sleva skončila například v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. „Nabízeli jsme ji v loňském roce, bylo to takové zkušební období. Počítali jsme s tím, že letos už budou slevy poskytovány celoplošně – celostátně,“ vysvětluje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
„Pro nás to byla jednorázová akce a využití, jak dostat lidi do veřejné dopravy,“ řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.
Z celkem osmi regionů pod vedením ANO, které dodatečné slevy pro studenty a důchodce zavedly, je v současné době proplácejí už jen na Karlovarsku, Ústecku, na Vysočině a na Olomoucku. První tři regiony je lidem proplácejí zpětně – lidé musí o vrácení části jízdného požádat, na Olomoucku je sleva vypočtena hned při koupi jízdenky.
Na vyšší celostátní slevu teď chybí peníze
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) původně plánoval nastavit vyšší slevy pro důchodce a studenty – tedy 75 procent – celostátně už od příštího roku. Kvůli nedostatku peněz se tak ale nestane, i když to má kabinet v programovém prohlášení. Bednárik k tomu dodává, že programové prohlášení je na čtyři roky. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v příštích letech.“
Podle opozice je aktuálně platná padesátiprocentní sleva dostatečná. „V tomhle případě je dobře, že ten slib nenaplňují, protože by znamenal, že místo toho, aby stát investoval do zkvalitňování dopravy, tak by ty prostředky využil k plošným slevám,“ soudí šéf ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka.
Kraje, které zavedly vyšší slevy, vyřídí desítky až stovky žádostí ročně. Nejvíce jich loni proplatil Moravskoslezský kraj, skoro dva tisíce. Ten ale se slevami už letos nepokračuje.
„Je velká škoda, že dochází k tomu přerušení. Právě vyšší slevy jak pro studenty, tak pro seniory lákají lidi do veřejné dopravy,“ říká místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO).
Senátor Ondřej Lochman (STAN) zdůrazňuje vysokou administrativní náročnost celé akce. „Nakonec zaplatí víc za administrativu, než se dá samotným lidem,“ domnívá se.
Podle ministra Bednárika zatím není jasné, kdy stát vyšší slevu nastaví ve všech regionech. Vyhodnocovat se nyní bude proplácení současných slev i kapacita dopravců.