Kominíci mají většinou plno. Termíny nabízejí často až v prosinci

Většina kominíků už má na začátku topné sezony termíny obsazené. Osm z deseti oslovených kominíků České televizi potvrdilo, že mají volno až v prosinci, někteří dokonce až v lednu. Provést kontrolu komínů je přitom možné kdykoliv během roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Někteří kominíci na to reagují nabíráním nových kolegů nebo plánováním zakázek podle lokality. Společenstvo kominíků zároveň upozorňuje, že s narůstající poptávkou stoupá i počet podvodníků.
„To je, jako když mi lidi řeknou, že v létě nebudou kupovat lyže, i když jsou levnější, ale není zima. Stejně to funguje i s komíny. Všichni si vzpomenou v září, v říjnu a já jim nejsem schopen dát termín za týden,“ popsal každoroční zkušenost kominík z Jihočeského kraje David Černoch. Momentálně má volno až na přelomu prosince a ledna.
Marek Hauer z Libereckého kraje objednává zákazníky také nejdříve v prosinci. „Stávající klienti si kontrolu domlouvají třeba rok předem. Kdyby se ale ozval někdo teď, volno mám až v prosinci nebo lednu,“ uvedl. Podobně je na tom i Petr Dočekal z Jihomoravského kraje. Ten má síť klientů, kteří se objednávají především v průběhu roku, nyní má volné termíny až za tři měsíce.
Rozdíl v termínech mezi podzimem a zbytkem roku je přitom poměrně výrazný. „Mimo sezonu dám termín třeba za dva až tři týdny, ale teď až v prosinci. Je toho hodně, dělám do osmi do večera a víc nestihnu,“ popsal jihočeský kominík Jakub Růžička.
Na nové zákazníky ani nemusí být kapacita
Jiní kominíci už dokonce vůbec nepřijímají nové zákazníky. „Nemám na to kapacitu. Kalendář mám naplánovaný na rok dopředu,“ poznamenal kominík z Ústeckého kraje Pavel Kudrna.
Někteří kominíci proto reagují na zvýšenou poptávku před sezonou tím, že přijímají nové kolegy. „Museli jsme reagovat na zájem a chceme lidem vyhovět, takže jsme přijali v posledních letech více kominíků,“ uvedl Petr Vodrážka z kominické firmy v Praze.
Petr Hajný z Karlovarského kraje zvolil jinou strategii. Kalendář neplní na měsíce dopředu, ale práci si plánuje operativně podle lokality. „Plánuji si práci jen na týden dopředu ze seznamu lidí podle toho, jak blízko u sebe jsou. V září volají všichni a chtějí to hned, ale nehodlám se upracovat na úkor kvality,“ řekl. Zákazníci jsou ale zároveň v nejistotě, zda se pro ně termín najde.
Kontroly jsou povinné
Zaplněné termíny na kontroly komínů jsou každoroční problém. Mluvčí Společenstva kominíků Martin Zeman proto doporučuje udělat kontrolu hned po topné sezoně. „Je ale problém, že absolutní většina to chce od září do Vánoc,“ dodává.
Pravidelné kontroly komínů jsou povinné. Pokud je lidé neprovedou, nezjistí se to podle Zemana hned. „Přijde se na to ve chvíli, kdy se vyskytne problém, což jsou nejčastěji usazené saze v komíně nebo rovnou požár. Na to se pak přijde, z čeho to bylo, a hasiči dají pokutu,“ uzavřel.
Podvodné kontroly jen na oko
Dlouhé čekací lhůty každoročně nahrávají i podvodným kominíkům. „Funguje to tak, že nějaká osoba dá dohromady několik kominíků, protože získat živnost na obor kominík je poměrně jednoduché, a pak přijedou do vesnice, rozhází tam letáčky a nabízí třeba poloviční cenu, lidi na to skočí,“ popsal Zeman.
Samotná kontrola poté bývá jen na oko, přesto si za ni účtují peníze. „Jakmile dostanou zaplaceno, odjedou a už se jim nedovoláte. Jiným kominíkům pak přidělávají práci, protože po nich musí zanedbanou nebo vůbec neprovedenou údržbu stejně někdo přijet udělat,“ dodal Zeman.