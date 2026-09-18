Postupovalo se v dobré víře, hájí poslanec SPD novelu omezující pravomoci prezidenta

Status velvyslance a vedoucího stálých misí se liší, „tu druhou skupinu (…) vybírá a de facto jmenuje ministr zahraničí“, uvedl v Interview ČT24 poslanec Tomáš Doležal (SPD). Vládní koalice chtěla novelou prezidentovi odebrat pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což však Petr Pavel ve čtvrtek vetoval. „Mělo jít o narovnání stavu de iure a de facto,“ řekl poslanec, avšak uznal, že by byla nejspíš před přijetím novely nutná ústavní úprava. Čeká, že o věci rozhodne Ústavní soud. Doležal se také domnívá, že předkladatelé novely v čele s poslancem Liborem Vondráčkem (SPD/Svobodní) postupovali v dobré víře. „Myslím, že můžu dát ruku do ohně, že to nebyl nějaký naschvál,“ prohlásil. S moderátorem Jiřím Václavkem dále hovořili například o schodku rozpočtu či o výši výdajů na obranu.
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VideoPostupovalo se v dobré víře, hájí poslanec SPD novelu omezující pravomoci prezidenta
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VideoPostupovalo se v dobré víře, hájí poslanec SPD novelu omezující pravomoci prezidenta
Status velvyslance a vedoucího stálých misí se liší, „tu druhou skupinu (…) vybírá a de facto jmenuje ministr zahraničí“, uvedl v Interview ČT24 poslanec Tomáš Doležal (SPD). Vládní koalice chtěla novelou prezidentovi odebrat pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což však Petr Pavel ve čtvrtek vetoval. „Mělo jít o narovnání stavu de iure a de facto,“ řekl poslanec, avšak uznal, že by byla nejspíš před přijetím novely nutná ústavní úprava. Čeká, že o věci rozhodne Ústavní soud. Doležal se také domnívá, že předkladatelé novely v čele s poslancem Liborem Vondráčkem (SPD/Svobodní) postupovali v dobré víře. „Myslím, že můžu dát ruku do ohně, že to nebyl nějaký naschvál,“ prohlásil. S moderátorem Jiřím Václavkem dále hovořili například o schodku rozpočtu či o výši výdajů na obranu.
Na Rakovnicku hoří hala, škoda bude až 400 milionů korun
Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku, vyhlášen je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Škoda dosáhne podle odhadu 300 až 400 milionů korun. Požár se nešíří mimo objekt. Nikdo není zraněný.
Policie kvůli ruským hrozbám posílila hlídky u nádraží, uvedl Metnar
Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy, řekl serveru iDNES.cz ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že Česko čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.
Zklamání, říká velvyslanec USA o výdajích Česka na obranu. Babiš je hájí
Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci (NATO) Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na pátečním summitu Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) v Praze prohlásil, že postoj Česka je pro Spojené státy americké zklamáním. Premiér Andrej Babiš (ANO) argumentuje plánovaným splněním minimální dvouprocentní hranice výdajů na obranu příští rok a transparentním jednáním se spojenci.
Bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z podvodů, píše Bild
Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. S odvoláním na hamburské státní zastupitelství to píše německý bulvární list Bild. Podle deníku obžaloba uvádí tři případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů, ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild rovněž uvedl, že je Fischerova firma Fischer Air v insolvenci.
Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Cimickému pět let vězení
Za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání v pátek odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému pětileté vězení a desetiletý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání a uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. Osmasedmdesátiletý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Cimického v roce 2021 obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování nebo napadení.
Vědci v Česku poprvé chytili největšího netopýra Evropy
Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopýra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla nesmírně složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru.
VideoSchodek budeme snižovat, tvrdí Šťastný. Ekonomický zločin, namítá Vlček
Vládní koalice se dohodla na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Po zasedání koaliční rady to oznámili lídři vládních uskupení – ANO, SPD a Motoristů. Navržený schodek 389 miliard korun, který dříve představila ministryně financí Alena Schillerová (ANO), by podle zástupců koalice mohl klesnout o jednotky miliard. Ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný přiznal, že se nikomu ve vládě tak velký schodek nelíbí, koalice prý zahájila kroky, které mají vést ke snižování schodku. Místopředseda poslaneckého klubu STAN Lukáš Vlček označil „čtyřistamiliardový schodek státního rozpočtu“ za „ekonomický zločin na České republice“. Vládě vytknul předkládání takového schodku během hospodářského růstu, nízké inflace a nízké nezaměstnanosti. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
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