Případů hepatitidy C přibývá, pomáhá je odhalovat lepší testování


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Hygienici letos evidují už 1486 případů hepatitidy C. Jejich počet roste i v souvislosti s lepším testováním, diagnostikou a hlášením. Nejvíc případů zachycují v Ústeckém a Středočeském kraji, kde se do statistik promítá také vysoký počet věznic. Na rozdíl od hepatitidy typu A se typ C přenáší především krví, nejčastěji mezi uživateli drog. Nakažený přitom může roky žít bez příznaků. Klíčové je proto nemoc včas odhalit.

Hepatitida typu C se často šíří mezi uživateli drog nebo lidmi bez domova. Důležitou roli při odhalování případů a následné léčbě hrají terénní pracovníci. „Nevědí, jak se k ní (léčbě) dostat, a občas je pro ně problém se u léčby udržet,“ řekl terénní pracovník organizace Sananim Vojtěch Plitz, který doprovodil jednoho z potenciálně nakažených na lékařské vyšetření. Lékaři z krve zjistí množství viru a speciálním vyšetřením následně také stav jater.

Žloutenka neboli hepatitida typu C je virová infekce jater, která se přenáší krví. Až u třiceti procent pacientů s chronickou infekcí se může vyvinout těžké postižení jater, u menšího počtu může nemoc vést k cirhóze nebo rakovině jater. Ve většině případů se příznaky neobjeví a lidé o nemoci nevědí i desítky let.

„Hepatitidě C se říká tichý zabiják, to znamená, že po mnoho let, desetiletí, dvacet třicet let, nemusí mít pacient vůbec žádné příznaky,“ vysvětlila zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii IKEM Soňa Fraňková.

Lepší testování, diagnostika a hlášení

Hygienická služba ministerstva zdravotnictví ohledně letošní statistiky upozorňuje, že v devíti z deseti nahlášených případů nejde o nové nákazy, ale o zachycené chronické infekce. Řada lidí totiž o své infekci dlouhé roky nevěděla a odhalilo ji až současné testování.

„Čerstvých nákaz jsme letos zachytili přibližně 150, tedy zhruba tolik jako za celý loňský rok,“ uvedla služba na síti X.

„Odhadujeme, že v populaci je více než padesát tisíc osob, kteří hepatitidu typu C mají a hypoteticky ji mohou přenášet dál,“ řekl zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum.

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Nejvíc případů mezi uživateli drog

Nejvíc zaznamenaných případů hepatitidy C má letos Ústecký kraj – 326. To je téměř o dvě stovky víc než v Praze. „Protože máme spoustu lidí, kteří jsou náchylní k užívání drog. Protože pervitin je v našem kraji velmi levný a dostupný,“ poznamenal primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

„Nepoužívejte půjčené injekční jehly ani jiné pomůcky, nepůjčujte si pomůcky na holení. Tetování nebo piercing podstupujte pouze v oficiálních salonech, které jsou pod kontrolou hygienické služby. Tetování v neověřených podmínkách představuje zbytečné zdravotní riziko,“ upozorňují hygienici. Mezi uživateli drog se snaží terénní pracovníci šíření nákazy brzdit výměnou použitých stříkaček za čisté.

Chystá se zjednodušení

Proti hepatitidě typu C očkování neexistuje, a proto je testování zásadní. Na testy ale podle lékařů chybějí peníze a proces komplikuje také složitá administrativa. „Každý rok škemráme o peníze, protože na testování nezbývají, a každý rok bojujeme s byrokratickými překážkami,“ řekl Dlouhý.

„Potřebují povolení hygieny, magistrátu a dalších složek. Teď je v legislativním procesu zjednodušení,“ řekl Fošum.

Ministerstvo se chce zaměřit na testování ve věznicích. Lékaři upozorňují i na další rizikovou skupinu – děti nakažených matek. Virus se totiž může přenést také v těhotenství.

Podobné je to i u dalších infekcí

Situace s nárůstem počtu nahlášených případů je letos podobná i u dalších infekcí. Například lymskou boreliózu, kterou přenášejí klíšťata, letos lékaři evidují už u více než 10 tisíc lidí. Loni za stejné období zaznamenali 5700 případů a v osmi předcházejících letech obvykle kolem dvou tisíc.

Podle dubnového vyjádření mluvčí SZÚ Štěpánky Čechové hlásí praktičtí lékaři od loňského července diagnózu automaticky, například na základě typické červené skvrny po přisátí klíštěte. V předchozím systému lékař hlásil onemocnění speciálním formulářem a zároveň se sbírala data z laboratoří, která následně vyhodnocovali a dál zaznamenávali hygienici.

„Nejde o nárůst infekce jako spíše o narovnání systému podhlášenosti k obrazu o reálném stavu,“ vysvětlila Čechová.

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