Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney

Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v EU, chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU.
Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce společně vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat. „Kanada a Evropa jsou obě silné. Ale Kanada a Evropa jsou silnější společně,“ prohlásil Carney. Ocenil dosavadní dobré vztahy dosud stvrzené obchodní dohodou CETA nebo úmluvou o strategickém partnerství a navrhl řadu oblastí, v nichž by se partneři na obou stranách Atlantiku mohli dále propojovat. Hovořil například o obraně, obchodu či studentských výměnách.
Kanada v současnosti vede obchodní válku se Spojenými státy a prezident Donald Trump v noci na čtvrtek pohrozil uvalením dalších cel na EU za návrh přidruženého kanadského členství. Carney zdůraznil, že Kanada a EU mohou společně lépe čelit tlakům zvenčí, nejde jim však o status velmoci, která se bude od stávajících lišit jen „lepšími způsoby“.
„Neusilujeme o moc, abychom ovládali druhé. Naopak, chceme získat odolnost, aby nikdo, nikdo nezískal kontrolu nad naším volným trhem, ohrožoval naši suverenitu, hrozil naší územní celistvosti nebo podkopával naše svobody, demokracii nebo právní stát, řekl Carney ve zhruba půlhodinovém, spatra proneseném projevu.
Von der Leyenová ve středu v projevu v europarlamentu, kde byl přítomen i Carney, řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU. „Toto není partnerství proti nikomu jinému, ale pro naši společnou sílu,“ řekla von der Leyenová.
„Pokud to udělají a pokud to budu považovat za akt nepřátelství, uvalím značná cla nebo přeruším s Evropou obchod, u mnoha věcí,“ reagoval podle AFP šéf Bílého domu. „Pokud se jedná o dobrý úmysl, pak je to v pořádku. Pokud se jedná o zlý úmysl, uvalíme na Evropu velmi masivní cla, je to možnost,“ dodal.
Pochybnosti o přidruženém členství Kanady
Slova von der Leyenové o snaze otevřít Kanadě dveře k přidruženému členství v EU zaskočila členské státy bloku, které o jejím návrhu předem nevěděly. Informoval o tom ve středu server Politico. V současné době ve smlouvách EU nic jako status přidruženého člena neexistuje, uvádějí média.
„Nikdo doopravdy neví, co to znamená,“ řekl pro Politico jeden z diplomatů. „K Ottawě chováme jen vřelé pocity, ale potřebujeme znát podrobnosti,“ dodal.
Zavedení statusu přidruženého člena by podle agentury Reuters bylo bezprecedentní a právně složité. Zakotvení nového druhu členství ve smlouvách Evropské unie by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech 27 stávajících členů Unie.
Od roku 2017 mezi Kanadou a Unií platí prozatímní obchodní dohoda, známá pod jménem CETA, která odstraňuje většinu cel. Smlouvu však dosud několik zemí EU neratifikovalo.