Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney


17. 9. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v EU, chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU.

Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce společně vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat. „Kanada a Evropa jsou obě silné. Ale Kanada a Evropa jsou silnější společně,“ prohlásil Carney. Ocenil dosavadní dobré vztahy dosud stvrzené obchodní dohodou CETA nebo úmluvou o strategickém partnerství a navrhl řadu oblastí, v nichž by se partneři na obou stranách Atlantiku mohli dále propojovat. Hovořil například o obraně, obchodu či studentských výměnách.

Kanada v současnosti vede obchodní válku se Spojenými státy a prezident Donald Trump v noci na čtvrtek pohrozil uvalením dalších cel na EU za návrh přidruženého kanadského členství. Carney zdůraznil, že Kanada a EU mohou společně lépe čelit tlakům zvenčí, nejde jim však o status velmoci, která se bude od stávajících lišit jen „lepšími způsoby“.

„Neusilujeme o moc, abychom ovládali druhé. Naopak, chceme získat odolnost, aby nikdo, nikdo nezískal kontrolu nad naším volným trhem, ohrožoval naši suverenitu, hrozil naší územní celistvosti nebo podkopával naše svobody, demokracii nebo právní stát, řekl Carney ve zhruba půlhodinovém, spatra proneseném projevu.

Spíše osmadvacátý než 51. stát. Kanada hledí směrem k Evropě
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a kanadský premiér Mark Carney (15. září 2026)

Von der Leyenová ve středu v projevu v europarlamentu, kde byl přítomen i Carney, řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU. „Toto není partnerství proti nikomu jinému, ale pro naši společnou sílu,“ řekla von der Leyenová.

„Pokud to udělají a pokud to budu považovat za akt nepřátelství, uvalím značná cla nebo přeruším s Evropou obchod, u mnoha věcí,“ reagoval podle AFP šéf Bílého domu. „Pokud se jedná o dobrý úmysl, pak je to v pořádku. Pokud se jedná o zlý úmysl, uvalíme na Evropu velmi masivní cla, je to možnost,“ dodal.

Pochybnosti o přidruženém členství Kanady

Slova von der Leyenové o snaze otevřít Kanadě dveře k přidruženému členství v EU zaskočila členské státy bloku, které o jejím návrhu předem nevěděly. Informoval o tom ve středu server Politico. V současné době ve smlouvách EU nic jako status přidruženého člena neexistuje, uvádějí média.

„Nikdo doopravdy neví, co to znamená,“ řekl pro Politico jeden z diplomatů. „K Ottawě chováme jen vřelé pocity, ale potřebujeme znát podrobnosti,“ dodal.

Zavedení statusu přidruženého člena by podle agentury Reuters bylo bezprecedentní a právně složité. Zakotvení nového druhu členství ve smlouvách Evropské unie by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech 27 stávajících členů Unie.

Od roku 2017 mezi Kanadou a Unií platí prozatímní obchodní dohoda, známá pod jménem CETA, která odstraňuje většinu cel. Smlouvu však dosud několik zemí EU neratifikovalo.

Výběr redakce

Všechny římské cesty nevedly do Říma. Klíčové bylo i Byzantium, naznačuje výzkum

Všechny římské cesty nevedly do Říma. Klíčové bylo i Byzantium, naznačuje výzkum

před 2 mminutami
Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney

Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney

11:38Aktualizovánopřed 12 mminutami
Zákaz sociálních sítí do 13 let, vlastní účet až od patnácti, navrhuje Komise

Zákaz sociálních sítí do 13 let, vlastní účet až od patnácti, navrhuje Komise

11:57Aktualizovánopřed 45 mminutami
Spíše osmadvacátý než 51. stát. Kanada hledí směrem k Evropě

Spíše osmadvacátý než 51. stát. Kanada hledí směrem k Evropě

před 5 hhodinami
Nejvyšší volební potenciál v Ostravě má ANO. Debata se zaměří na stárnutí populace

Nejvyšší volební potenciál v Ostravě má ANO. Debata se zaměří na stárnutí populace

před 6 hhodinami
Rusové zabili pět lidí v autobusu, uvedl Hanža. Zesilují útoky na železnici

Rusové zabili pět lidí v autobusu, uvedl Hanža. Zesilují útoky na železnici

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Volby čekají další německou spolkovou zemi. I tam vede AfD

VideoVolby čekají další německou spolkovou zemi. I tam vede AfD

před 16 hhodinami
Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney

Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v EU, chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU.
11:38Aktualizovánopřed 12 mminutami

Zákaz sociálních sítí do 13 let, vlastní účet až od patnácti, navrhuje Komise

Pro děti mladší třinácti let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve patnáctiletí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu takzvaného EU KIDS Act, který představila Evropská komise (EK). Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii, obrysy předpisu přitom nastínila již během svého středečního projevu ve Štrasburku šéfka EK Ursula von der Leyenová.
11:57Aktualizovánopřed 45 mminutami

Rusko útočilo na Kyjev a Oděsu, Ukrajina zasáhla rafinerii i leteckou základnu

Ruské noční vzdušné údery na Kyjev si vyžádaly nejméně osmnáct zraněných, jsou mezi nimi i dvě děti, uvedl starosta města Vitalij Klyčko. Při útocích na Oděskou oblast utrpělo zranění dalších sedm lidí, oznámily tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že Rusko zasáhlo také energetickou infrastrukturu v Sumské a Oděské oblasti, a potvrdil, že ukrajinské síly poškodily rafinerii v ruské Jaroslavli a zasáhly leteckou základnu v Rostově na Donu.
před 59 mminutami

Změna klimatu hrála významnou roli při sesuvech v Nepálu

Za katastrofickým sesuvem hornin a ledu, k němuž došlo minulý měsíc na hranici Nepálu a Číny, stála kombinace geologických a klimatických faktorů, popisuje analýza vědců z organizace World Weather Attribution, kteří spolupracovali s několika mezinárodními glaciology neboli experty na ledovce. Klimatické faktory byly podle zprávy ovlivněné desetiletími klimatické změny způsobené spalováním fosilních paliv.
před 2 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů zhodnotili projev šéfky Evropské komise

Mezi hlavní priority Evropské komise zařadila její šéfka Ursula von der Leyenová silnější obranu, menší závislost na Číně a větší odolnost vůči klimatickým i hybridním hrozbám. Unie má také posílit energetickou soběstačnost a lépe chránit své hranice, řekla předsedkyně Komise. Hlavní body projevu o stavu EU probrali v Událostech komentářích europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), místopředseda výboru pro evropské záležitosti Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti). Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Debata o neutralitě je ve Švýcarsku obzvláště bouřlivá v předvečer hlasování o této otázce, které se uskuteční 27. září. Co však znamená být neutrální ve světě, kde umělá inteligence, cloudové služby a digitální infrastruktura stále více závisí na Spojených státech a Číně?
před 4 hhodinami

Spíše osmadvacátý než 51. stát. Kanada hledí směrem k Evropě

Kanada by se mohla stát přidruženým státem Evropské unie, prohlásila ve středu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová před premiérem severoamerického státu Markem Carneym. Ten v Evropě hledá kvůli obchodní válce se Spojenými státy nového partnera. Mezi Ottawou a Bruselem se mluví o spolupráci v oblasti energetiky či obraně. Ve hře je také rozšíření přístavu v kanadském městě Churchill, odkud plují do Evropy lodě se zemním plynem.
před 5 hhodinami

Trump pohrozil EU kvůli Kanadě vysokými cly

Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii (EU) dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem EU. Trump to podle agentury AFP označil za „možný projev nepřátelství“.
před 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

před 4 hhodinami
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

před 19 hhodinami
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

včera v 07:10
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026