Urovnal jsem osm válek a nemám Nobelovu cenu, stěžuje si Trump


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump si na své sociální síti Truth Social opět stěžoval, že USA ani on sám nedostali Nobelovu cenu za mír. Tvrdí, že ukončil osm válek nebo že zabránil Íránu v získání jaderné zbraně. Páteční ocenění někdejší soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu Navanethem Pillayové označil za „hanebné a trapné“. O právničce prý nikdy neslyšel, ale „přesto gratuluje“. Norsku vzkázal, že mu Spojené státy nezapomenou, že nedostaly ocenění.

„Urovnal jsem osm válek, další dvě se chýlí ke konci nebo k urovnání, zajistil jsem návrat všech izraelských rukojmí, včetně posledních 28 – živých i mrtvých –, dosáhl jsem propuštění a návratu domů stovek rukojmí z různých zemí celého světa, vyhrál jsem válku ve Venezuele a zajal jsem brutálního diktátora, který této zemi tak krutě vládl, a zabránil jsem tomu, aby stát, který je hlavním sponzorem terorismu – Islámská íránská republika– získal jadernou zbraň,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social krátce po 08:00 washingtonského času (14:00 SELČ).

„Přesto za to všechno jsem já ani Spojené státy americké nedostali Nobelovu cenu míru,“ dodal šéf Bílého domu.

Nobelovu cenu za mír získala někdejší soudkyně ICC Navi Pillayová
Navi Pillayová na snímku z roku 2022

Trump už loni kritizoval to, že Nobelovu cenu za mír tehdy obdržela venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová. Machadová následně svou zlatou Nobelovu medaili věnovala Trumpovi ve snaze získat podporu pro své úsilí o demokratickou Venezuelu. Americký prezident se však rozhodl spolupracovat s nynější prezidentkou Delcy Rodríguezovou, která úřad převzala po Nicolási Madurovi, jehož počátkem ledna uneslo americké komando.

Nobelovu cenu za mír uděluje Nobelův výbor, pětičlenný orgán volený norským parlamentem. Posledním americkým prezidentem, který obdržel Nobelovu cenu za mír, byl v roce 2009 Barack Obama.

Trump přijal od Machadové medaili spojenou s Nobelovou cenou míru, píše Reuters
Americký prezident Donald Trump přebírá od venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové Nobelovu cenu míru

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