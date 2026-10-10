Je na čase, aby Ukrajina měla nového prezidenta, prohlásil Trump

Je na čase, aby Ukrajina měla nového prezidenta, prohlásil podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Volodymyr Zelenskyj podle něj mohl válku na Ukrajině, kterou proti této zemi pátým rokem vede Rusko, „už mnohokrát ukončit dohodou“. Šéf Bílého domu zároveň tvrdí, že si Zelenskyj může dělat, co chce, jen ne zasahovat ruské rafinerie.
„Měl by s tím sakra přestat,“ řekl Trump. „Navrhuji, aby si vybrali nového vůdce, který bude schopen uzavřít dohodu,“ poznamenal na adresu ukrajinského prezidenta.
Trump v pátek oznámil, že se s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který válku rozpoutal, dohodl, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty (zhruba 2,2 milionu barelů), v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Podle pozorovatelů si od toho šéf Bílého domu slibuje zlevnění ropy před listopadovými volbami do Kongresu, v nichž jsou vysoké ceny pohonných hmot pro řadu voličů důležitým tématem.
Podle serveru Axios se tak stalo poté, co Zelenskyj ignoroval opakované americké žádosti, aby Ukrajinci neútočili na ruské rafinerie. Američtí vyjednávači během rozhovorů s ukrajinskými představiteli podle portálu kvůli útokům na ruská ropná zařízení dokonce pohrozili, že USA přestanou Ukrajině poskytovat zpravodajské informace.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje Putinově invazi, jejíž součástí jsou každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Osmdesátiletý americký prezident, který sliboval, že válku na Ukrajině ukončí první den ve funkci, kvůli dohodě s Putinem čelí tvrdé kritice amerických demokratů i některých zahraničních spojenců. Zelenskyj označil Trumpův krok za projev očividné slabosti.