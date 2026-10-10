První kolo senátních voleb skončilo. Začíná sčítání

Minutu po minutěPrvní kolo senátních voleb skončilo. Začíná sčítání


10. 10. 2026Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

S úderem čtrnácté hodiny skončilo první kolo voleb do Senátu. Občané ve 27 volebních obvodech napříč Českem rozhodovali o obměně třetiny horní parlamentní komory. Ve volebních místnostech nyní začíná sčítání hlasů. Senátorem se stává kandidát, který v obvodě získá nadpoloviční většinu platných hlasů. Pokud takový není, první dva kandidáti s nejvyšším ziskem postupují do druhého kola, v němž se o mandát utkají zase v pátek a sobotu 16. a 17. října.

V úvodním kole senátních voleb lidé rozhodovali, zda i v Senátu získá většinu vládní tábor. Takový stav by koaličním stranám mimo jiné zásadně usnadnil schopnost prosazovat jejich politické cíle.

O přízeň voličů se v rámci obměny třetiny tělesa letos ucházelo 154 kandidátů, což je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety. Svůj mandát obhajovalo 23 z 27 dosavadních senátorů.

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Zdroj: ČT24

O udržení jedenácti křesel usilovalo hnutí STAN, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajoval jediný mandát z nynějších patnácti.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

V Senátu dál pokračují dvě třetiny senátorek a senátorů, tedy 54 politiků. Bez ohledu na výsledek voleb by tak v klubu ODS a TOP 09 zůstalo 21 členů včetně zástupce hnutí Naše Česko, klub Starostů má jistých sedm členů a lidovecký klub devět členů. K udržení minimální většiny v Senátu by této trojici frakcí stačilo, aby jejich adepti vyhráli letos volby ve čtyřech obvodech.

Nynější vládní hnutí ANO a SPD by k dosažení většiny potřebovala vyhrát ve všech 27 obvodech. Motoristé, kteří stejně jako SPD zástupce v horní komoře nemají, do senátních voleb nikoho nenominovali. ANO má ve hře celkově nejvíce kandidátů, a to 24, SPD pak sedmnáct nominovaných. ODS v rámci dohody na společné podpoře kandidátů s dalšími uskupeními navrhla čtrnáct adeptů, Starostové třináct, lidovci pět a TOP 09 tři, stejně jako Piráti, SEN 21 nebo hnutí Naše Česko.

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Volby 2026 minutu po minutě

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    Ve Zlínském kraji byly nejrychleji sečteny hlasy v Třeběticích na Kroměřížsku.

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Volby do Senátu se letos konaly popatnácté za dobu jeho třicetiletého fungování. Ač má v porovnání s Poslaneckou sněmovnou, s níž dohromady tvoří dvě komory parlamentu, v ústavním systému slabší pravomoci, často se o něm hovoří jako o „demokratické pojistce“.

Bez souhlasu Senátu není možné přijímat mimo jiné změny volebních či ústavních zákonů. Podstatná je také v legislativním procesu jeho role „opraváře“ návrhů zákona.

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