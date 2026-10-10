Skončily komunální volby. Z prvních obcí už přicházejí výsledky

Volební komise úderem čtrnácté hodiny začaly sčítat hlasy v komunálních volbách. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky hlasování budou ale k dispozici zřejmě až v neděli ráno. První výsledky ale byly zveřejněny před půl třetí z Miskovic na Kutnohorsku.
Ve volbách do obecních zastupitelstev lidé rozhodovali o tom, kdo bude moci příští čtyři roky určovat chod města, městyse či vesnice, kde žijí. O tom, kteří z téměř 190 tisíc kandidátů budou patřit mezi zhruba 62 tisíc zastupitelů, mohlo hlasovat více než osm milionů voličů. V minulých volbách toto právo využila necelá polovina z nich. V letošním roce se zhruba hodinu před uzavřením místností volební účast pohybovala nejčastěji kolem čtyřiceti procent.
Data z prvního okrsku převzal Český statistický úřad (ČSÚ) ve 14:28. „Jednalo se o okrsek v Miskovicích v okrese Kutná Hora. Jako druhý byl zpracován okrsek Lovčovice na Třebíčsku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku,“ upřesnil ČSÚ. V 15:05 bylo sečteno 4,3 procenta okrsků. Při minulých obecních volbách byly první výsledky zveřejněny ve 14:31 z pěti obcí Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje a z Vysočiny.
Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze stran na počet obdržených hlasů hnutí ANO, a to i díky vítězství ve většině krajských měst. Nejvíce komunálních mandátů ovšem ze stran v roce 2022 získala KDU-ČSL s ohledem na silnou pozici hlavně na moravském venkově. Před čtyřmi lety podle navrhujících stran získali lidovci 3252 zastupitelů. Občanští demokraté letos obhajovali 2294 křesel. Starosty čekala obhajoba 1854 míst v zastupitelstvech a ANO 1748 křesel. Hnutí ANO zároveň obhajuje dvanáct primátorů z celkových 27.
Ve třetině obcí byla na výběr jediná kandidátní listina
O složení zastupitelstva je v podstatě předem rozhodnuto v šestině menších obcí, kde se podařilo dát dohromady jen tolik kandidátů, kolik je zastupitelů. Ve třetině obcí pak měli na výběr jen jednu kandidátní listinu.
Komunální volby se vůbec neuskutečnily v několika obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. Do dílčích voleb, které budou zřejmě v lednu příštího roku, bude řídit chod pěti obcí bez zastupitelstva správce jmenovaný ministerstvem vnitra.
Voliči v pátek a v sobotu rozhodovali také o složení třetiny Senátu. Z ukončeného úvodního kola hlasování vzejde maximálně 52 finálových duelantů, kteří se o mandát utkají znovu koncem příštího týdne.