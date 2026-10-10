V Ústí nad Labem vede po sečtení více než pětiny okrsků Jedno Ústí, druhé je ANO

Ve volbách do zastupitelstva Ústí nad Labem po sečtení bezmála čtvrtiny okrsků vede se skoro padesáti procenty hlasů Jedno Ústí, které na kandidátce sdružuje více politických subjektů. V 37členném zastupitelstvu by uskupení průběžně získalo 22 mandátů, druhé ANO pak sedm.
Na třetím průběžném místě bylo těsně před 17. hodinou Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov (čtyři mandáty), následovalo SPOLU pro Ústí se dvěma mandáty a SPD a Motoristé s podporou Přísahy a Trikolory rovněž se dvěma mandáty.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Ústí nad Labem zvítězilo se ziskem 28,54 procenta hnutí ANO. Na druhém místě skončilo uskupení PRO! Ústí složené ze Zelených, Pirátů a nezávislých kandidátů, které podpořilo 16,33 procenta voličů. Přes deset procent hlasů získala ještě koalice SPD a Trikolory, kterou volilo 10,93 procenta hlasujících. Do zastupitelstva se dostala také ODS (8,91 procenta), hnutí Vaše Ústí (8,40 procenta) a Ústecké fórum občanů (UFO) se ziskem 7,99 procenta.
Na sestavení radniční koalice se po volbách dohodlo vítězné hnutí ANO s koalicí SPD a Trikolory. Obě uskupení ovšem v 37členném zastupitelstvu dohromady disponovala pouze osmnácti mandáty, a proto se opřela o podporu Věry Nechybové z UFO a Pavla Tošovského z ODS. UFO Nechybovou následně vyloučilo, Tošovský na výzvu oblastního sdružení ODS členství ve straně ukončil.
Koalice tak disponovala dvaceti křesly. Primátorem byl zvolen Petr Nedvědický z ANO. Hnutí ANO získalo i jeden post náměstka a posty tří radních. SPD připadl post jednoho náměstka a post jednoho radního. Poslední pozici náměstkyně získala Nechybová, členem vedení města se jako radní stal i Tošovský.