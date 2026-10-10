V Ústí nad Labem vede po sečtení více než pětiny okrsků Jedno Ústí, druhé je ANO


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Ve volbách do zastupitelstva Ústí nad Labem po sečtení bezmála čtvrtiny okrsků vede se skoro padesáti procenty hlasů Jedno Ústí, které na kandidátce sdružuje více politických subjektů. V 37členném zastupitelstvu by uskupení průběžně získalo 22 mandátů, druhé ANO pak sedm.

Na třetím průběžném místě bylo těsně před 17. hodinou Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov (čtyři mandáty), následovalo SPOLU pro Ústí se dvěma mandáty a SPD a Motoristé s podporou Přísahy a Trikolory rovněž se dvěma mandáty.

Zdroj: ČSÚ, ČT24
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Vývoj po minulých volbách 2022

V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Ústí nad Labem zvítězilo se ziskem 28,54 procenta hnutí ANO. Na druhém místě skončilo uskupení PRO! Ústí složené ze Zelených, Pirátů a nezávislých kandidátů, které podpořilo 16,33 procenta voličů. Přes deset procent hlasů získala ještě koalice SPD a Trikolory, kterou volilo 10,93 procenta hlasujících. Do zastupitelstva se dostala také ODS (8,91 procenta), hnutí Vaše Ústí (8,40 procenta) a Ústecké fórum občanů (UFO) se ziskem 7,99 procenta.

Na sestavení radniční koalice se po volbách dohodlo vítězné hnutí ANO s koalicí SPD a Trikolory. Obě uskupení ovšem v 37členném zastupitelstvu dohromady disponovala pouze osmnácti mandáty, a proto se opřela o podporu Věry Nechybové z UFO a Pavla Tošovského z ODS. UFO Nechybovou následně vyloučilo, Tošovský na výzvu oblastního sdružení ODS členství ve straně ukončil.

V Ústí nad Labem zvítězilo hnutí ANO, jednat chce se všemi uskupeními v zastupitelstvu

Koalice tak disponovala dvaceti křesly. Primátorem byl zvolen Petr Nedvědický z ANO. Hnutí ANO získalo i jeden post náměstka a posty tří radních. SPD připadl post jednoho náměstka a post jednoho radního. Poslední pozici náměstkyně získala Nechybová, členem vedení města se jako radní stal i Tošovský.

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