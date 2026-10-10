Motoristé nevpustili do štábu Deník N a Respekt. Kapacitní důvody, řekl Macinka

Koaliční Motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze podle informací ČTK média Deník N a Respekt. Šéf strany Petr Macinka při příchodu řekl, že to bylo z kapacitních důvodů. Zástupci Deníku N se nemohli Macinkova brífinku zúčastnit už v minulosti.
„Nevím, já jsem to neorganizoval, ale je to z kapacitních důvodů,“ řekl Macinka. Deník N v sobotu uvedl, že zaslal žádost o akreditaci mluvčímu Motoristů Lukáši Koutníkovi v pátek 2. října, tedy týden před volbami. Mluvčí podle serveru na žádost několik dní nereagoval a v polovině týdne po telefonické upomínce sdělil, že žádosti není možné vyhovět.
Deník N v uplynulé době psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorem je údajně čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek.
Macinka do volebního štábu dorazil po 15. hodině. Na dotaz, co bude považovat za volební úspěch, připomněl, že strana v komunálních volbách neobhajovala žádný mandát.
„Budeme sledovat místa, kde se nám podaří do komunálu proniknout, a potom s tím pracovat dál,“ uvedl Macinka. Předvolební kampaň Motoristů byla podle něj úspěšná, zástupci strany intenzivně pracovali a reakce veřejnosti byla dobrá, míní.
Konečné výsledky voleb by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána.