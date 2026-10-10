Opozice si v Senátu udrží většinu, ten tak zůstane pojistkou demokracie, míní Kupka

Opoziční strany si v Senátu nepochybně udrží většinu a horní komora parlamentu díky tomu zůstane pojistkou demokracie, řekl na tiskové konferenci předseda ODS Martin Kupka. Průběžné výsledky ODS v senátních volbách vidí jako úspěch. Doufá, že si strana v horní komoře udrží takovou pozici, aby jeho předsedou zůstal Miloš Vystrčil (ODS).
„Pokud zažíváme od vládní většiny pravidelné útoky na ústavní instituce, nekvalitní zákony, útoky na média, Senát je tu proto, aby vyvažoval vládní většinu. Je třeba zachovat horní komoru jako pojistku demokracie,“ řekl Kupka. Podle něj je v tomto směru dobrý výsledek nejen samotné ODS, ale opozice jako celku.
Průběžné výsledky občanských demokratů Kupka hodnotí pozitivně. „Devět z našich kandidátů postupuje do druhého kola, to je jednoznačný úspěch. U dalších devíti naše podpora přispěla k jejich úspěchu,“ řekl. Zároveň zdůraznil, že výsledek není konečný, a vyzval voliče k účasti ve druhém kole voleb, které se uskuteční za týden.
Vystrčil chce zůstat ve vedení
Kupka věří, že výsledek ODS bude stačit k udržení pozice předsedy Senátu. Vystrčil o pokračování ve své pozici stojí, zároveň ale zdůraznil, že senátorský klub ODS bude ctít dlouhodobé dohody o obsazení pozic ve vedení horní komory. Zachování politické kultury považuje za důležitější než okamžitý úspěch.
Průběžné výsledky komunálních voleb nechtěli zástupci ODS blíže komentovat s poukazem na to, že je zatím sečtená malá část hlasů. Kupka pouze uvedl, že považuje za pravděpodobné, že v Praze bude možné sestavit koalici bez hnutí ANO. Pražský lídr ODS Tomáš Portlík zopakoval, že po sečtení hlasů se nejprve sejde se zástupci STAN.