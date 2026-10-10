V Brně po sečtení dvou pětin okrsků vede uskupení lidovců a Starostů


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ve volbách do zastupitelstva Brna po sečtení více než 40 procent okrsků vede uskupení Lidovci a Starostové – Brno blíž lidem, získalo by 18 mandátů z 55. Druhé ANO mělo těsně po 20. hodině průběžně 12 mandátů, stejně jako ODS, TOP 09 a nezávislí.

Průběžná volební účast činila přibližně 35 procent.

Zdroj: ČSÚ, ČT24
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Vývoj po minulých volbách 2022

V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Brně zvítězilo uskupení Společně – ODS a TOP 09 se ziskem 25,03 procenta hlasů. Následovalo hnutí ANO, které podpořilo 20,47 procenta voličů. Třetí pozici obsadili Lidovci a Starostové, pro které hlasovalo 17,1 procenta voličů. Necelých deset procent (9,79 procenta) hlasujících podpořilo uskupení složené z SPD, Trikolory, Moravanů a nezávislých kandidátů. Do městského zastupitelstva se dostali ještě Piráti (7,07 procenta), subjekt nazvaný ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ (6,11 procenta) a uskupení Zelených a Žít Brno s podporou Idealistů (5,97 procenta).

Koaliční smlouvu podepsali 19. října 2022 zástupci vítězného uskupení ODS a TOP 09 se zástupci hnutí ANO, uskupení Lidovců a Starostů a ČSSD (nynější SOCDEM, všichni tři zvolení zastupitelé ale během volebního období stranu opustili). Původně měli být součástí koalice i Piráti, pár hodin před podpisem smlouvy ovšem oznámili, že do koalice nevstoupí. Primátorkou se stala Markéta Vaňková (ODS). Občanští demokraté a TOP 09 získali také pozici náměstka primátorky. Dva náměstky získalo hnutí ANO a jednoho Lidovci a Starostové.

Z dalších pozic v radě získalo dvě uskupení ODS a TOP 09 a stejný počet připadl i Lidovcům a Starostům. Po jednom křesle v radě města pak získali ANO a tehdejší ČSSD. Radní Jiří Oliva ovšem své členství ve straně k začátku letošního roku ukončil. V jedenáctičlenné radě tak připadly čtyři místa ODS a TOP 09, tři hnutí ANO, tři Lidovcům a Starostům a jedno tehdejší ČSSD.

Ke změně v rámci koalice došlo na konci roku 2025. Krajské vedení ANO tehdy vyzvalo brněnské zastupitele za toto hnutí, aby koalici s ODS kvůli bitcoinové kauze opustili. Koaliční smlouvu ale vypověděli pouze tři ze třinácti zastupitelů a celostátní předsednictvo ANO poté rozhodlo o tom, že zbývajících deset zastupitelů bude z hnutí vyloučeno. Tito zastupitelé zůstali součástí koalice a vytvořili klub Nezávislých. Na jaře letošního roku pak založili hnutí Brnoklidem. Zatímco po volbách tak koalice měla 42 mandátů z 55, později se toto číslo snížilo na 39.

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Dosavadní šéf brněnského ANO René Černý

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