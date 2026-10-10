Ve Zlíně je sečtena téměř třetina okrsků, zatím vítězí ANO

Ve volbách do zastupitelstva Zlína zatím vede hnutí ANO, následují Starostové. V 41členném zastupitelstvu by ANO získalo 12 mandátů, Starostové pak devět. Dosud je sečtena téměř třetina okrsků.
Na třetím průběžném místě je před sedmou hodinou večerní hnutí Zlín 21 (7 mandátů), následuje Společně pro Zlín (4 mandáty), ODS (4 mandáty). Zlín srdcem společně s Piráty zatím čítá 3 mandáty a SPD dva.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety ve Zlíně zvítězilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 31,97 procenta voličů. Na druhém místě skončilo uskupení Zlín 21 se ziskem 16,99 procenta a s těsným odstupem následovala ODS, kterou podpořilo 15,74 procenta voličů. Do zastupitelstva se dostalo také hnutí SPD (9,36 procenta), KDU-ČSL s podporou TOP 09 a Nezávislých kandidátů (7,57 procenta), STAN (7,33 procenta) a Piráti (6,47 procenta).
Dohodu o povolební spolupráci následně podepsalo ANO s ODS, lidovci (na kandidátní listině KDU-ČSL s podporou TOP 09 a Nezávislých kandidátů uspěli pouze kandidáti lidovců) a Piráty. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu měly tyto čtyři subjekty 27 mandátů. Do čela města zastupitelstvo zvolilo Jiřího Korce z ANO.
V radě města obsadilo ANO šest křesel, tři zástupce měla ODS a po jednom lidovci a Piráti. ANO získalo křeslo primátora, tři náměstky a dva radní. ODS obsadila pozice dvou náměstků a jeden post radního. Lidovcům připadlo místo jednoho náměstka a Pirátům post jednoho radního.