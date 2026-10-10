STAN nepřipravuje útok na předsedu Senátu, s prací Vystrčila je spokojen

Starostové a nezávislí (STAN) nepřipravují útok na pozici předsedy Senátu. Novinářům to při hodnocení voleb řekl předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí je podle něj spokojeno s tím, jak v čele horní komory působí Miloš Vystrčil (ODS). Zároveň Rakušan nepředpokládá, že by Starostové získali větší senátorský klub, než má ODS a TOP 09.
„Nepřipravujeme puč a útok na pozici Miloše Vystrčila. Nemáme problém s tím, jak funkci vykonává,“ řekl Rakušan. Zdůraznil také, že STAN bude ctít dlouhodobé dohody o tom, že pozici předsedy obsazuje nejsilnější senátorský klub. Zároveň nepředpokládá, že by Starostové i při nejvyšším dosažitelném úspěchu ve druhém kole voleb dokázali předstihnout společný klub ODS a TOP 09.
Rakušan také uvítal úspěch předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha, který byl zvolen senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. „Doufám, že teď bude spolupráce předsedů opozičních stran jednodušší,“ řekl.