STAN nepřipravuje útok na předsedu Senátu, s prací Vystrčila je spokojen


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Starostové a nezávislí (STAN) nepřipravují útok na pozici předsedy Senátu. Novinářům to při hodnocení voleb řekl předseda STAN Vít Rakušan. Hnutí je podle něj spokojeno s tím, jak v čele horní komory působí Miloš Vystrčil (ODS). Zároveň Rakušan nepředpokládá, že by Starostové získali větší senátorský klub, než má ODS a TOP 09.

„Nepřipravujeme puč a útok na pozici Miloše Vystrčila. Nemáme problém s tím, jak funkci vykonává,“ řekl Rakušan. Zdůraznil také, že STAN bude ctít dlouhodobé dohody o tom, že pozici předsedy obsazuje nejsilnější senátorský klub. Zároveň nepředpokládá, že by Starostové i při nejvyšším dosažitelném úspěchu ve druhém kole voleb dokázali předstihnout společný klub ODS a TOP 09.

Rakušan také uvítal úspěch předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha, který byl zvolen senátorem už v prvním kole. Podle Rakušana je důležité, že se tím předseda jedné z opozičních stran dostává do celostátní politiky. „Doufám, že teď bude spolupráce předsedů opozičních stran jednodušší,“ řekl.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Hútíové zaútočili na letiště v Rijádu, nejméně dvanáct lidí zahynulo

Hútíové zaútočili na letiště v Rijádu, nejméně dvanáct lidí zahynulo

včeraAktualizovánopřed 10 mminutami
V Hradci Králové vyhrála koalice TOP 09 a HDK

V Hradci Králové vyhrála koalice TOP 09 a HDK

včeraAktualizovánopřed 29 mminutami
V Karlových Varech opět vyhrálo ANO, počet mandátů mu ale klesl

V Karlových Varech opět vyhrálo ANO, počet mandátů mu ale klesl

včeraAktualizovánopřed 34 mminutami
V Olomouci vyhrálo ANO, hnutí už vede povolební jednání

V Olomouci vyhrálo ANO, hnutí už vede povolební jednání

včeraAktualizovánopřed 34 mminutami
Ve Zlíně je sečtena většina okrsků, zatím vítězí ANO

Ve Zlíně je sečtena většina okrsků, zatím vítězí ANO

včeraAktualizovánopřed 37 mminutami
V obecních volbách je sečtena většina hlasů

Minutu po minutěV obecních volbách je sečtena většina hlasů

včeraAktualizovánopřed 38 mminutami
Volby v Jihlavě vyhrál Tým Pro Jihlavu

Volby v Jihlavě vyhrál Tým Pro Jihlavu

včeraAktualizovánopřed 56 mminutami
V Českých Budějovicích podle propočtu vyhrálo Naše Česko

V Českých Budějovicích podle propočtu vyhrálo Naše Česko

včeraAktualizovánopřed 58 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ve Strakonicích obhájil Tomáš Fiala za Naše Česko už v 1. kole

Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude opět Tomáš Fiala (Naše Česko). Hned v prvním kole získal 55,41 procenta hlasů, tedy nadpoloviční počet. Druhý Miroslav Ušatý (Svobodní) získal přes pětinu hlasů. Voleb se zúčastnilo přes čtyřicet procent voličů, o hlasy usilovali tři kandidáti.
včeraAktualizovánoPrávě teď

V Přerově se o Senát střetnou Navařík (ODS) a Vrána (ANO)

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Přerov postoupili Jakub Navařík (ODS) a Petr Vrána (ANO). Navařík získal 38,54 procenta hlasů, druhý Vrána má 37,62 procenta. Dosavadní senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) letos nekandidovala. Hlasování se zúčastnilo 41,59 procenta voličů, o hlasy usilovali čtyři kandidáti.
včeraAktualizovánopřed 4 mminutami

O Senát se v Kladně střetnou Sucharda Šípová (za Piráty) a Paták (ODS)

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Kladno postoupila obhajující senátorka Adéla Sucharda Šípová zvolená za Piráty, která tentokrát jde do voleb s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Za týden se utká s Petrem Patákem (ODS). Sucharda Šípová má 30,80 procenta hlasů, druhý Paták 29,44 procenta. Voleb se zúčastnilo přes 42 procent voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů. Sucharda Šípová i Paták jsou s výsledkem spokojení a jsou odhodlaní uspět ve druhém kole, řekli.
včeraAktualizovánopřed 13 mminutami

Na Uherskohradišťsku se v druhém kole voleb utkají obhajující Bazala (KDU-ČSL) s Vašicou (za ANO)

V druhém kole senátních voleb na Uherskohradišťsku se utká obhajující Josef Bazala (KDU-ČSL) s Jiřím Vašicou (za ANO). Bazala získal 47,81 procenta hlasů, druhý Vašica má 28,34 procenta hlasů. Hlasování se zúčastnilo 46,75 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů.
včeraAktualizovánopřed 28 mminutami

V Hradci Králové vyhrála koalice TOP 09 a HDK

Ve volbách do zastupitelstva Hradce Králové po sečtení vítězí koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků, následuje hnutí ANO. V 37členném zastupitelstvu koalice získává 11 mandátů, hnutí o jeden méně. Volební účast přesáhla 45 procent. Už nyní vítězná strana informovala o případné trojkoalici.
včeraAktualizovánopřed 29 mminutami

V Karlových Varech opět vyhrálo ANO, počet mandátů mu ale klesl

Komunální volby v Karlových Varech opět vyhrálo hnutí ANO. Získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů, v minulých volbách získalo čtrnáct mandátů. Druhé skončilo uskupení Vary+ s devíti mandáty. Třetí Karlovaráci budou mít šest zastupitelů. Voleb se zúčastnilo přes 35 procent voličů, což je méně než při minulých komunálních volbách.
včeraAktualizovánopřed 34 mminutami

V Olomouci vyhrálo ANO, hnutí už vede povolební jednání

Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Je to o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhé skončilo hnutí STAN s devíti mandáty. Třetí ProOlomouc bude mít pět zastupitelů. V Olomouci byla v sobotu večer zahájena povolební jednání, souběžně je podle informací ČTK vedou ANO i druhý STAN. ANO v uplynulých čtyřech letech vládlo s ProOlomouc, Piráty a spOLečně. Volební účast přesáhla 38 procent.
včeraAktualizovánopřed 34 mminutami

Ve Zlíně je sečtena většina okrsků, zatím vítězí ANO

Ve volbách do zastupitelstva Zlína zatím vede hnutí ANO, následují Starostové. V 41členném zastupitelstvu by ANO získalo 10 mandátů, Starostové pak devět. Dosud je sečteno přes 97 procent okrsků.
včeraAktualizovánopřed 37 mminutami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026