Opoziční TOP 09 považuje průběžné výsledky senátních a komunálních voleb za úspěch. Strana má šanci na obhajobu senátních mandátů i na návrat do zastupitelstev, v nichž dlouho chyběla, řekl večer předseda strany Matěj Ondřej Havel. Podle něj se potvrzuje, že vládní koalice ANO, SPD a Motoristů Česko neovládá.
„Zdá se, že naše stranické ambice na obhajobu senátních mandátů, budou úspěšné,“ řekl Havel. Za pozitivní označil, že hnutí ANO nezíská převahu v Senátu. „Potvrzuje se, že ANO, Motoristé a SPD nemají Českou republiku v hrsti,“ míní. Komunální volby jsou dle něho do jisté míry referendem o současné vládní koalici.
Místopředseda strany Jiří Pospíšil vyjádřil naději, že se strany současné parlamentní opozice dohodnou na spolupráci ve vedení Prahy, kde TOP 09 kandiduje ve spolupráci s ODS v koalici SPOLU pro Prahu. „Zatím porážíme v senátních volbách vládní strany. Kdybychom se v Praze rozhádali, jako volič bych z toho byl smutný. Budu-li u nějakého vyjednávání, udělám maximum pro to, aby se demokratické strany domluvily,“ zdůraznil.
„Konsenzuální kandidáti“
Strana dle Pospíšila prokázala životaschopnost a byla schopna navázat smysluplná partnerství. „Ukazuje se, že naši kandidáti jsou konsenzuální a jsou schopni se domluvit s jinými stranami,“ myslí si.
Za TOP 09 obhájil senátní křeslo ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou opět Jan Grulich, Tomáš Třetina ve volebním obvodu Znojmo postupuje do druhého kola. Havel už při příchodu do volebního štábu v Praze zopakoval, že bude úspěch, pokud se straně podaří obhájit dva senátorské mandáty.
Třetí kandidát TOP 09 v senátních volbách za Prahu 5 Zdeněk Šarapatka je po sečtení poloviny hlasů na třetím místě. Strana v případě, že Šarapatka nepostoupí, podpoří dle Havla kandidáta ODS Radka Sáblíka.
V minulých komunálních volbách v roce 2022 kandidovala TOP 09 v Praze společně s ODS a lidovci. Strany tehdy získaly 24,72 procenta hlasů. V témže roce se stal také nejsilnější frakcí v Senátu klub ODS a TOP 09 se 36 členy.