Babiš považuje výsledek obecních voleb za velmi dobrý

Komunální volby potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu, prohlásil na večerním brífinku premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí se podle něj přiblížilo výsledku z roku 2022, kdy přitom jeho politici měli z opoziční role víc času na kampaň, dodal. Úspěšné byly podle Babiše pro ANO i senátní volby, byť očekává, že před druhým kolem se proti kandidátům jeho hnutí spojí ostatní strany.
Vládní koalice ANO s SPD a Motoristy bude podle Babiše fungovat až do řádných voleb v roce 2029. „Je jasně dáno, že když vedení měst a obcí budou chtít s námi spolupracovat, tak spolupracovat budeme. Jsme vláda pro všechny občany, nejen voličů trojkoalice. Chováme se jako vláda všech,“ zdůraznil. Zmínil, že má na mysli hlavně Prahu, kde je ANO večer v průběžném sčítání na čtvrtém místě.
Výsledek voleb celkově považuje Babiš za velice dobrý. Kritizoval, že v komunálních volbách dominovala celostátní témata, kampaň byla podle něj navíc nepravdivá. Zmínil v té souvislosti například kritiku navrhovaného schodku státního rozpočtu.
Za neúspěchem v Praze vidí předseda vlády dlouhodobou kampaň proti své osobě. „Je tady dlouhodobě budovaná nenávist vůči mé osobě, trvale, systematicky. Média proti mně do poslední chvíle stále štvou,“ je přesvědčený Babiš.
Ve velkých městech dle Babiše ANO preferuje vznik koalic na půdorysu vládní koalice. Na novém vedení hlavního města bude záviset, zda bude chtít spolupracovat s kabinetem na velkých infrastrukturních projektech, řekl. „Stoosmička (ve sněmovně) přijímá zákony a rozhoduje o rozpočtu, záleží na nich, jestli budou chtít dělat ty projekty,“ podotkl.