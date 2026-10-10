V Jihlavě po sečtení pětiny okrsků vede Tým pro Jihlavu před ANO

Ve volbách do zastupitelstva Jihlavy po sečtení pětiny okrsků vede Tým Pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09, který by v 37členném zastupitelstvu získal 16 mandátů. Následuje ANO s potenciálním ziskem deseti zastupitelů.
Třetí je STAN s průběžným ziskem pěti mandátů, následují Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených se třemi mandáty.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Jihlavě zvítězilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 28,52 procenta voličů. Následovalo uskupení složené z ODS a KDU-ČSL se ziskem 22,67 procenta. Všechny další subjekty tehdy obdržely méně než deset procent hlasů. Do zastupitelstva se dostalo ještě hnutí SPD s podporou Trikolory (9,96 procenta), Starostové a nezávislí kandidáti (9,34 procenta) a uskupení Pirátů a Fóra Jihlava (8,35 procenta).
Koalici po volbách utvořilo vítězné ANO společně s ODS a lidovci. Primátorem se nicméně nestal představitel vítězného ANO. V čele města stál totiž uplynulé čtyři roky na základě koaliční dohody Petr Ryška z ODS. Hnutí ANO mělo tři náměstky primátora, lidovci jednoho. Ze zbývajících míst v radě získala tři ODS, dvě ANO a jedno KDU-ČSL. ANO tak mělo v městské radě pět zástupců, ODS čtyři a lidovci dva.
Koaliční uskupení dohromady disponovala 25 z 37 křesel. Součástí koalice zpočátku nebyla Jana Nagyová z ANO, což si vyžádali ODS a lidovci kvůli tomu, že Nagyová byla společně s předsedou ANO a nynějším premiérem Andrejem Babišem obžalovaná v případu dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Ve volbách v roce 2024 byla Nagyová zvolena do Evropského parlamentu a na začátku roku 2025 se mandátu v jihlavském zastupitelstvu vzdala. V únoru téhož roku ji pak nahradila Olga Wiesnerová (za ANO).