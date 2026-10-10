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Kuba: Pro hnutí Naše Česko dopadly volby tak, jak očekávalo


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Z pohledu hnutí Naše Česko dopadly komunální a senátní volby tak, jak očekávalo, řekl novinářům předseda uskupení a jihočeský hejtman Martin Kuba. Ocenil výsledek v Českých Budějovicích a dalších městech i fakt, že na Strakonicku obhájil senátor Tomáš Fiala svůj post hned v prvním kole.

Pro Naše Česko jako začínající hnutí byla důležitá Fialova kandidatura, řekl Kuba. „Dělá mi radost, že v prvním kole rovnou vyhrál,“ uvedl. Dalším měřítkem byl podle něj výsledek v Českých Budějovicích. „Jsme těsně pod třiceti procenty a vypadá to na vítězství. Ale i v řadě jihočeských měst jsme dopadli dobře a i mimo Jihočeský kraj nejsou ty výsledky špatné, někde kolem deseti procent, což na nové etablující se hnutí není vůbec špatné,“ řekl.

Ve Strakonicích obhájil Tomáš Fiala za Naše Česko už v 1. kole
Strakonice

Volby tak podle něj dopadly zhruba tak, jak hnutí očekávalo. „Pro nás bude strašně důležité, abychom ten model, který chceme do české politické scény přinést, tedy že politika nemá být o střetech, hádání nebo natáčení nějakých marketingových klipů, ale má být o konkrétních výsledcích, přenesli do celé České republiky,“ uvedl Kuba. Prvním testem se však podařilo projít, doplnil.

V Českých Budějovicích podle něj byla velmi vyhrocená kampaň postavená na negaci hnutí Naše Česko. Bude proto možná trochu problematické nyní vyjednávat. „Je škoda, když některé subjekty v kampani trochu racionálně nepřibrzdí a vyhrotí to tak, že je pak těžké lidsky nějak spolupracovat,“ řekl.

V Českých Budějovicích podle propočtu vyhrálo Naše Česko
České Budějovice

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