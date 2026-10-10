V Liberci vedou Starostové pro Liberecký kraj, následuje Lepší Liberec


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ve volbách do zastupitelstva Liberce po sečtení zhruba 23 procent okrsků vedou Starostové pro Liberecký kraj s 27,61 procenta, za ním je Lepší Liberec s 20,08 procenta. Na třetím místě se pohybuje ANO s 20,03 procenta.

Na čtvrtém místě jsou podle průběžných výsledků uskupení Liberec otevřený lidem a Piráti s 13,18 procenta hlasů a SPD s 5,47 procenta.

Občané volí 39 zastupitelů, volební účast v Liberci se pohybuje kolem 37,41 procenta.

Zdroj: ČSÚ, ČT24
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Vývoj po minulých volbách 2022

V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Liberci zvítězilo uskupení Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s TOP 09 a KDU-ČSL, které podpořilo 28,21 procenta voličů. Na druhém místě skončilo hnutí ANO, pro které hlasovalo 26,22 procenta voličů. Následoval Liberec otevřený lidem, který obdržel 13,33 procenta hlasů. Přes deset procent (10,01) získalo také hnutí SPD. Do zastupitelstva se dostalo ještě uskupení ODS společně se Sportovci (9,79 procenta) a Piráti (6,32 procenta).

Na vytvoření koalice se po volbách dohodlo vítězné uskupení SLK s TOP 09 a KDU-ČSL s druhým hnutím ANO. Ve 39členném zastupitelstvu by koalice disponovala většinou 23 mandátů. Během dalších jednání však bylo dohodnuto, že se součástí koalice stanou i ODS a Piráti. Rozšířená koalice obsadila v zastupitelstvu 29 křesel.

K liberecké koalici se připojili Piráti i ODS. Smlouvu se Starosty a ANO podepíšou v pátek
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Primátorem byl zvolen Jaroslav Zámečník (SLK). Starostové pro Liberecký kraj získali ještě posty dvou náměstků a jednoho radního. ANO získalo posty čtyř náměstků. Po jednom náměstkovi připadlo shodně ODS a Pirátům. TOP 09 pak získala jednu pozici radního.

Ke změně v koalici došlo v dubnu 2024, kdy byl v korupční kauze obviněn náměstek primátora Petr Žídek (tehdy ODS). Ten následně rezignoval na své funkce. Ostatní strany koalice ODS vypověděly koaliční smlouvu. Většinu v zastupitelstvu si ovšem koalice s 25 mandáty udržela.

Novým náměstkem primátora se místo Žídka stal Vojtěch Prachař (ANO). Opoziční hnutí Liberec otevřený lidem považovalo řešení ze strany koalice za nedostatečné a neúspěšně se pokusilo navrhnout odvolání primátora. V roce 2025 zastupitelé odvolali také náměstka primátora Jiřího Šolce (za ANO), který byl obviněn z korupčního jednání ve prospěch developerů. Šolce ve vedení města nahradil Jan Majzner (za ANO), který se stal neuvolněným radním.

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