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U státního zámku v Zákupech na Českolipsku začala obnova další části historického hospodářského dvora. Areál z konce sedmnáctého století patří k nejvýznamnějším barokním památkám v Česku. Jeho 150 metrů dlouhé jižní křídlo je nejdelší světskou barokní budovou u nás. Oprava západního křídla vyjde na téměř čtvrt miliardy korun a potrvá do roku 2029. Zatímco loni opravené jižní křídlo s konírnami je přístupné veřejnosti, v západním křídle vznikne depozitář, do kterého budou moci návštěvníci nahlédnout jen při zvláštních příležitostech.