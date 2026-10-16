VideoV Zákupech začala další etapa obnovy barokního hospodářského dvora


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

U státního zámku v Zákupech na Českolipsku začala obnova další části historického hospodářského dvora. Areál z konce sedmnáctého století patří k nejvýznamnějším barokním památkám v Česku. Jeho 150 metrů dlouhé jižní křídlo je nejdelší světskou barokní budovou u nás. Oprava západního křídla vyjde na téměř čtvrt miliardy korun a potrvá do roku 2029. Zatímco loni opravené jižní křídlo s konírnami je přístupné veřejnosti, v západním křídle vznikne depozitář, do kterého budou moci návštěvníci nahlédnout jen při zvláštních příležitostech.

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