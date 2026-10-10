Výsledky SPD potvrdily celostátní preference hnutí, řekl Okamura

Volební výsledky SPD podle předsedy Tomia Okamury potvrdily celostátní preference hnutí, které se pohybují okolo osmi procent. Nenaplnila se ale očekávání, že do druhého kola senátních voleb postoupí alespoň jeden z kandidátů SPD. Před druhým kolem hlasování o složení horní komory, které se odehraje za týden, bude SPD o postupu jednat ve vládní koalici s hnutím ANO.
Předseda sněmovního klubu SPD Radim Fiala na tiskové konferenci uvedl, že má za logickou podporu koaličních kandidátů. Okamura konstatoval, že lepší výsledek mohla přinést spolupráce ANO s SPD už při stavění kandidátů, jak o ní mluvil na jaře, ale nedošlo na ni.
SPD do senátních voleb vyslalo 17 kandidátů. V úvodním volebním kole nejlépe skončí tři z jejích kandidátů na třetím nepostupovém místě.
Vláda nezíská senátní většinu
Vládní koalice tak podle očekávání nezíská většinu v Senátu, k níž potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ANO k ní nepomohou ani adepti dalších spřízněných uskupení, k nimž patří například Svobodní nebo strana PRO, jejíž zástupci jsou v poslaneckém klubu SPD. PRO nominovalo čtyři kandidáty, Svobodní dva. Ani předseda Přísahy Róbert Šlachta nebude moci přivítat žádného ze čtyř kandidátů tohoto hnutí do senátorského klubu ANO, jehož je členem.
V komunálních volbách hnutí SPD uspělo ve většině krajských měst, do zastupitelstev se kandidáti hnutí dostanou i v některých menších významných sídlech, konstatoval Okamura. Prahu označil pro SPD za obtížnější vzhledem k liberálnějšímu naladění jejích obyvatel.
Výsledky voleb bude SPD podle Fialy analyzovat a vyvodí z nich strategii do dalších let.