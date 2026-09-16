Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu hovoří v tradičním projevu o stavu Evropské unie. Očekává se, že bude mluvit o posílení konkurenceschopnosti EU a její energetické nezávislosti, umělé inteligenci (AI), boji se změnami klimatu či nelegální migrací, pomoci Ukrajině, ruské agresi a hybridních útocích, ale také ochraně dětí na internetu.
Text projevu šéfka Komise přísně střeží a dosud ho nikdo předem nezveřejnil. Údajně bude velmi dlouhý. Jde o druhý podobný proslov šéfky unijní exekutivy v jejím druhém mandátu, v roce 2024 po volbách se EK teprve sestavovala a žádná řeč před europoslanci ve Štrasburku se nekonala.
Stejně jako loni i letos se očekává, že bude šéfka Evropské komise hovořit o velkém množství témat. Projev bude přímo ve Štrasburku poslouchat kanadský premiér Mark Carney a část řeči by se měla týkat nezávislosti EU, ale zároveň i faktu, že Unie potřebuje posílit partnerství s těmi, kteří sdílí stejné hodnoty a zájmy.
Podle informací ČTK by měla mít von der Leyenová během projevu řadu dalších „speciálních hostů“, jejichž příběhy bude vyprávět. Loni byl například hostem ukrajinský chlapec Saša z Mariupolu, který byl jedním z dětí unesených na Ruskem okupovaná území.
Bruselská média v souvislosti s projevem zdůrazňovala, že šéfka EK má v europarlamentu křehkou parlamentní většinu. Bude tak muset do projevu zahrnout velkou řadu témat typu migrace, bezpečnost a konkurenceschopnost, aby uspokojila pravou část EP, ale zároveň nesmí příliš ustoupit od zelené politiky a sociálních témat, jinak si odcizí středolevou část své koalice.
Limity u sociálních médií
Velká očekávání jsou zejména od oznámení týkajícího se ochrany dětí na internetu. Šéfka komise by měla zveřejnit věkové limity pro používání sociálních médií a dalších on-line služeb.
Podle informací, které se zatím dostaly na veřejnost, má jít o vícestupňový systém podle věku dítěte. Konkrétně by to mělo znamenat, že děti ve věku tři až dvanáct let by mohly využívat pouze služby určené dětem a pod dohledem rodičů, ve věku třináct a čtrnáct let by pak měly mít přístup k sociálním sítím jen se souhlasem rodičů a nad patnáct let teprve možnost samostatného účtu bez souhlasu rodičů. Další podrobnosti takzvaného EU Kids Act má EK zveřejnit ve čtvrtek.