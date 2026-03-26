Rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl podpořili europoslanci

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
Změny v návratové politice dlouhodobě prosazovala mimo jiné předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Nová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) hned na svém prvním zasedání současný migrační pakt zcela odmítla, protože podle ní není dost důrazný.
Návratové nařízení podpořilo 389 europoslanců, 206 bylo proti, 32 se zdrželo hlasování. Evropský parlament bude moci nyní zahájit jednání s Radou EU, která zastupuje členské státy a která svou pozici přijala loni v prosinci.
Výsledkem takzvaných trialogů by měl být konečný text nařízení, o kterém budou zákonodárci opět hlasovat. Nařízení obsahuje důležité prvky, mimo jiné pokud jde o mezinárodní rozměr navracení. Zavádí možnost vracet osoby, které nemají zákonné oprávnění k pobytu, i do jiné země mimo Evropskou unii, než je země jejich původu nebo tranzitu, pokud jsou dodržovány mezinárodní normy v oblasti lidských práv.
Zemí návratu tak může být i třetí země, se kterou má EU nebo její členský stát o této věci uzavřenou dohodu. Nařízení rovněž umožňuje zřízení takzvaných návratových center. Migranti, kterým bylo nařízeno opustit EU, by mohli být posláni do těchto center v případě, že jejich okamžitý návrat do země původu není z nějakých důvodů bezprostředně uskutečnitelný.
Podle kritiků povede nové návratové nařízení k masovým deportacím a rasovému profilování, jako je tomu podle nich ve Spojených státech. Půjde prý rovněž o porušování základních práv a opatření budou neefektivní a drahá.
Podpora obchodní dohody EU a USA
Europoslanci na plenárním zasedání v Bruselu podpořili obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Zároveň stanovili podmínky snížení cel na americké produkty. Pokud například Spojené státy zavedou dodatečná cla, komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké produkty.
Evropský parlament také odmítl prodloužení prozatímního nařízení, které umožňuje platformám kvůli dětské pornografii dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů. Prozatímní nařízení platí do 3. dubna a vyprší tak bez náhrady.