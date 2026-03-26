Rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl podpořili europoslanci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.

Změny v návratové politice dlouhodobě prosazovala mimo jiné předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Nová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) hned na svém prvním zasedání současný migrační pakt zcela odmítla, protože podle ní není dost důrazný.

Návratové nařízení podpořilo 389 europoslanců, 206 bylo proti, 32 se zdrželo hlasování. Evropský parlament bude moci nyní zahájit jednání s Radou EU, která zastupuje členské státy a která svou pozici přijala loni v prosinci.

Výsledkem takzvaných trialogů by měl být konečný text nařízení, o kterém budou zákonodárci opět hlasovat. Nařízení obsahuje důležité prvky, mimo jiné pokud jde o mezinárodní rozměr navracení. Zavádí možnost vracet osoby, které nemají zákonné oprávnění k pobytu, i do jiné země mimo Evropskou unii, než je země jejich původu nebo tranzitu, pokud jsou dodržovány mezinárodní normy v oblasti lidských práv.

Zemí návratu tak může být i třetí země, se kterou má EU nebo její členský stát o této věci uzavřenou dohodu. Nařízení rovněž umožňuje zřízení takzvaných návratových center. Migranti, kterým bylo nařízeno opustit EU, by mohli být posláni do těchto center v případě, že jejich okamžitý návrat do země původu není z nějakých důvodů bezprostředně uskutečnitelný.

Podle kritiků povede nové návratové nařízení k masovým deportacím a rasovému profilování, jako je tomu podle nich ve Spojených státech. Půjde prý rovněž o porušování základních práv a opatření budou neefektivní a drahá.

Podpora obchodní dohody EU a USA

Europoslanci na plenárním zasedání v Bruselu podpořili obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Zároveň stanovili podmínky snížení cel na americké produkty. Pokud například Spojené státy zavedou dodatečná cla, komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké produkty.

Evropský parlament také odmítl prodloužení prozatímního nařízení, které umožňuje platformám kvůli dětské pornografii dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů. Prozatímní nařízení platí do 3. dubna a vyprší tak bez náhrady.

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně Isfahánu, napsal deník Ha'arec. Izraelská armáda také zabila velitele námořnictva íránských revolučních gard, tvrdí ministr obrany Jisra'el Kac.
V Německu se pokoušejí zachránit uvázlou velrybu

Ochranáři na severu Německa zahájili další pokus o vyproštění velryby, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, píše agentura DPA. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů a žadoní o dohodu. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Slovensko od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou na 2,012 eura (49,17 koruny) z nynějších 1,826 eura (44,62 koruny) za litr. Ministerstvo financí to uvedlo v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Při dvou dronových útocích zemřelo ve středu v Súdánu nejméně 28 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na své zdroje v místních nemocnicích. Jeden z dronů zasáhl trh ve městě Saráf Umra v Severním Dárfúru, zatímco druhý udeřil na dálnici v Kordofánu. Súdán sužuje téměř tři roky válečný konflikt mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kdo za středečními útoky stojí, však není dosud jasné.
Donbas a ropa. Rusko i Ukrajina cílí na slabiny protivníka

Spojené státy podmínily bezpečnostní garance pro Ukrajinu tím, že se napadená země stáhne z Donbasu. Tato oblast je však ve „vitálním zájmu Ukrajiny“, podotkl bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský. Zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová v 90' ČT24 zdůraznila význam regionu pro ukrajinskou obranu. Rusko mezitím pokračuje v útocích. Kyjev cílí na ruskou ropnou infrastrukturu. Moderovala Mariana Novotná.
Nejhorší vzduch je v Pákistánu a Bangladéši. Česko je na tom průměrně

Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
