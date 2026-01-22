Lídři EU se sešli v reakci na dění kolem Grónska. Česko zastupuje Babiš

V Bruselu začal ve čtvrtek večer mimořádný summit Evropské unie, který se koná kvůli dění kolem Grónska a nárokům, jež si americký prezident Donald Trump dělá na toto poloautonomní území Dánska. O začátku schůzky informovala mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy Beatriz Navarrová. Summitu, který narychlo svolal Costa, se za Česko účastní premiér Andrej Babiš (ANO). Lídři by měli během neformální večeře diskutovat o transatlantických vztazích a koordinovat své další kroky.
Před začátkem jednání Costa jménem všech účastníků vyjádřil soustrast španělskému premiérovi Pedru Sanchézovi v souvislosti s nedávnými tragickými nehodami vlaků v zemi. Evropští představitelé následně drželi minutu ticha k uctění památky obětí.
Několik evropských politiků včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Friedricha Merze při příchodu na summit uvítalo deeskalaci situace kolem Grónska poté, co Trump ve středu v Davosu prohlásil, že pro získání arktického ostrova nepoužije sílu. Po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem Trump sdělil, že vzniká rámcová dohoda o budoucnosti Grónska, podrobnosti však nejsou jasné.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová při příchodu na čtvrteční summit poděkovala evropským státům za podporu. Je podle ní důležité, že kontinent zůstal jednotný.
Trump ve středu rovněž upustil od rozhodnutí uvalit od 1. února dodatečná desetiprocentní cla na osm evropských zemí, které s jeho plány na připojení Grónska k USA nesouhlasily. Jednalo se o Dánsko, Norsko, Švédsko, Francii, Německo, Británii, Nizozemsko a z Finsko. Norsko a Británie nejsou členy EU.
Mnozí komentátoři od summitu před středečním posunem očekávali zásadní rozhodnutí a zadání pro Evropskou komisi ohledně toho, jaké má podniknout další kroky. Francie i Německo zmínily, že by EU mohla proti USA použít opatření namířená proti ekonomickému nátlaku. Tento nástroj Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země hospodářský tlak. Vzhledem k odpadnutí hrozby dalších sankcí se tak ale podle všeho nestane.