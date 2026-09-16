EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let

Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Návrh předpisu nazvaného EU Kids Act představí Brusel ve čtvrtek. Von der Leyenová zdůraznila, že platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné.
„Mladí Evropané dnes tráví u obrazovek čtyři až šest hodin denně. Algoritmy jsou navrženy tak, aby je udržely co nejdéle u obrazovky a přiměly je pokračovat ve scrollování,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.
„Rodiče nám říkají, že jejich děti kvůli tomu méně spí, jsou úzkostnější a v některých případech si ubližují,“ dodala. Připomněla přitom případ čtrnáctileté belgické dívky jménem Oléa, která si vzala život poté, co byla vystavena kyberšikaně.
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