Útočnice zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy, uvedla policie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP

Jednadvacetiletá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské pomaturitní škole tři ženy, informovala polská média s odkazem na policii. Napadeným ženám je od sedmnácti do čtyřiadvaceti let. Úřady uvedly, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života. Jedná se o třetí útok na polských školách v uplynulém týdnu.

Mluvčí varšavské policie Jakub Filipiak uvedl, že útočnice napadla sedmnáctiletou dívku. Při útoku zranila také další dvě osoby. Podle policie žádnou ze zraněných neznala.

Útok se odehrál ve stejný den, kdy úřady oznámily, že v pátek zkontrolovaly téměř 50 tisíc škol a zadržely 76 osob po celé zemi. Jednalo se o reakci na předchozí útoky na polských školách.

Agentura AP upozornila, že v pátek preventivně pozastavilo výuku 59 škol po celém Polsku, z nichž většina se nachází v Mazovském vojvodství, kde leží hlavní město Varšava. Ředitelé škol rozeslali zprávy, v nichž oznámili posílená bezpečnostní opatření, včetně nasazení dalšího školního personálu u vchodů a dobrovolných kontrol batohů.

Student na střední škole v Polsku nožem zranil devět lidí i sebe
Zadržený polský student podezřelý z útoku nožem ve střední škole v Ostrolence

Ve čtvrtek večer se podle AP šířily v médiích i on-line skupinách zvěsti, že útoky byly koordinované a že v den vyvrcholení, přezdívaném „krvavý pátek“, dojde k dalším útokům, doplnila agentura.

První z útoků se stal ve středu, kdy devatenáctiletý student střední školy v Ostrolence nožem zranil pět spolužáků, dva učitele a dva další lidi. Zranění způsobil i sobě. Měl přitom batoh s podomácku vyrobeným výbušným zařízením.

Následující den na základní škole nedaleko Wyszkowa, který je od Ostrolenky vzdálený jen několik desítek kilometrů, patnáctiletý bývalý žák ostrým předmětem zranil školnici, učitelku a ředitele školy. Školnice zemřela.

V Polsku se stal další útok ve škole. Jedna žena zemřela
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