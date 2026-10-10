Střelec v Pensylvánii v pátek zabil devět lidí, včetně dvou dětí

Střelec ve městě Erie v americké Pensylvánii v pátek večer zabil devět lidí, mezi oběťmi jsou i dvě děti. Uvedl to místní zpravodajský server wkbw.com. Podezřelý byl později nalezen mrtvý, podle posledních zpráv se zastřelil.
Policisty na místo přivolali v pátek kolem 17:00 místního času (23:00 SELČ) poté, co svědci viděli muže střílet z krátké palné zbraně před domem a následně vejít dovnitř. Před domem pak objevili dvě mrtvé ženy.
Na místo později dorazila i speciální zásahová jednotka, která se pokusila zabarikádovaného muže přimět, aby se vzdal. Nakonec vstoupila do domu, kde našla těla dalších obětí i podezřelého.
„Za mých více než 28 let (služby, pozn. red.) jsem nic takového neviděl,“ citovala AP šéfa místní policie Ricka Loraha. „Ztráty na životech jsou zdrcující a okolnosti, kterými se nyní zabýváme, jsou hluboce znepokojivé,“ poznamenal, aniž by upřesnil, co má na mysli. Veřejnosti podle něj další nebezpečí nehrozí.
Zhruba devadesátitisícové Erie leží přes 200 kilometrů severně od Pittsburghu.