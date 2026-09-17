ČT odvysílá debatu hlavních kandidátů na primátora Ostravy

Česká televize ve čtvrtek večer od 20:07 odvysílá na programu ČT24 debatu hlavních kandidátů na primátora Ostravy. Diskutovat budou kandidáti z osmi uskupení, která mají dle průzkumu agentury Kantar pro ČT nejvyšší volební potenciál. Pozvání do debaty moderované Danielem Takáčem přijali Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), Jan Dohnal (srdcOVA – ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníci), Martina Dušková (Piráti), Matěj Gregor (Motoristé), Peter Harvánek (SPD), Martin Juroška (Stačilo! a nezávislí Ostraváci), Lukáš Semerák (Ostravak) a Richard Vereš (ANO).
Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách do zastupitelstva města, pokud by se k ní či k jejím kandidátům přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů není sto procent. Člověk, který vážně zvažuje volbu stran X a Y, je potenciálním voličem obou z nich. Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je nutno chápat pro každou stranu odděleně.
Zdroj: Kantar
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