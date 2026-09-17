Německá policie zadržela Iráčana, chtěl podle ní zaútočit na kostel

Německá policie ve čtvrtek zadržela 24letého Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách na severu Německa, oznámilo spolkové státní zastupitelství s tím, že muž se hlásil k ideologii teroristické organizace Islámský stát. Pro útok, který podle prohlášení plánoval již na jaře 2025 společně s další neupřesněnou osobou, si obstaral střelnou zbraň.
Vyšetřovatelé muže podezřívají z pokusu o založení teroristické skupiny. Iráčanovým cílem podle nich bylo zabíjet lidi, které považoval za nevěřící. Pro své plány, jak uvádí spolkové státní zastupitelství, získal jednoho člověka, u dalších s náborem neuspěl.
Iráčan, kterého dopadla policie v Braniborsku, již předstoupil před vyšetřujícího soudce, který nařídil vazbu. Zatýkací rozkaz vydal soud před týdnem v úterý.
Německá vláda tento týden schválila balík opatření, která mají zlepšit ochranu před islamistickým terorismem. Reagovala tak na červencový teroristický útok v Berlíně, kde jednadvacetiletý islamista najel do lidí v parku v době, kdy se ve městě konala manifestace za práva komunity LGBT+. Při útoku zahynula jedna žena, dalších jednatřicet lidí utrpělo zranění.
V Německu se odehrálo vícero teroristických útoků s islamistickým pozadím. Jeden z nejvážnějších se stal v prosinci 2016, kdy do davu na berlínském adventním trhu najel kamionem islámský radikál z Tunisu. Jeho čin, kterému předcházela krádež nákladního vozu, si vyžádal celkem třináct mrtvých včetně Češky Nadi Čižmárové, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.