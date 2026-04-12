Magyar ohlásil vítězství ve volbách, mluvil o spolupráci v rámci V4

Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar v neděli večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách. Získalo podle něho bezprecedentní mandát. Magyar zdůraznil, že chce být spolehlivým partnerem v Evropské unii a NATO. Prohlásil také, že chce přebudovat a rozšířit spolupráci visegrádské skupiny, která vedle Maďarska zahrnuje Česko, Slovensko a Polsko.
„Dokázali jsme to,“ řekl Magyar jásajícím davům v Budapešti. „Tisza a Maďarsko vyhrály tyto volby,“ dodal. „Společně jsme osvobodili Maďarsko a zbavili se Orbánova režimu,“ prohlásil Magyar v narážce na premiéra Viktora Orbána, jehož vládu vítězství Tiszy po šestnácti letech ukončilo.
Magyar také uvedl, že voliči se rozhodli dát hlas evropské budoucnosti země.
„Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO,“ řekl Magyar, načež davy příznivců začaly skandovat „Evropa, Evropa!“. Podle BBC lidé také volali „Rusové, jděte domů“ v narážce na politiku příznivou vůči Moskvě, kterou doposud vedl Orbán a jeho vláda.
Magyar oznámil, že jeho první zahraniční cesta povede do Polska, hned poté do Bruselu a Vídně. Dodal, že v Bruselu odblokuje peníze z unijních fondů, které Evropská komise zmrazila za vlády Orbána. S tou kvůli porušování demokratických principů vede komise dlouholeté spory