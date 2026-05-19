Tři muži zahynuli při střelbě v mešitě v San Diegu. Oba útočníci jsou po smrti

Střelba v mešitě v San Diegu v Kalifornii si vyžádala tři mrtvé muže a oba náctiletí podezřelí jsou po smrti, uvedla podle agentury AP policie. Agentura Reuters rovněž s odvoláním na policii píše o pěti mrtvých.
Z Islámského centra v San Diegu, které se nachází asi 14 kilometrů severně od centra bylo hlášeno několik výstřelů, uvedl zástupce místní policie Anthony Carrasco. Šéf policie San Diega Scott Wahl později na tiskové konferenci uvedl, že případ je pokládán za zločin z nenávisti.
Zpravodajský web stanice CNN s odkazem na úřady uvedl, že mezi oběťmi je člen ostrahy. Dva podezřelí byli dle CNN nalezeni mrtví v autě nedaleko mešity a zřejmě spáchali sebevraždu střelnou zbraní.
Islámské centrum je podle svých webových stránek největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola Al Rashid, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a koránu. Podle leteckých záběrů bylo více než deset dětí vyvedeno z parkoviště areálu, kde jsou nyní desítky policejních vozidel.
Kancelář guvernéra Gavina Newsoma uvedla, že byl informován o situaci. „Jsme vděční záchranářům na místě, kteří pracují na ochraně obyvatel, a vyzýváme všechny, aby se řídili pokyny místních úřadů,“ uvedla na sociální síti X. Podle Reuters označil americký prezident Donald Trump střelbu v San Diegu za strašnou událost.