Válka nejdříve musí dopadnout na obyčejné Rusy, soudí Romancov

Čtyři roky války Rusko zásadně zatěžují, ale nechci ještě tvrdit, že je vyčerpané, pro to nemám data, uvedl v Interview ČT24 politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michael Romancov. K tomu, aby válka co nejvíce dopadla na ruský režim, musí nejdříve dopadnout na obyčejné Rusy, dodal v pořadu, který moderovala Tereza Řezníčková. Ukrajincům by poradil, aby soustředili své útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a dále na ruské železnice, zejména na mosty přes velké řeky.
Romancov se v pořadu také věnoval pokračujícím přeletům dronů nad letišti v Dánsku, kde kvůli tomu musel být několikrát přerušen provoz a uzavřen vzdušný prostor nad nimi. Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen v sobotu uvedl, že není pochyb o tom, že incidenty s drony jsou dílem profesionálního aktéra, nejsou ale podle něj důkazy o spojitosti s Ruskem.
„Proč se starat o vyšetřování něčeho, co perfektně zapadá do modu operandi toho, co Rusko momentálně proti nám všem dělá,“ řekl k tomu nyní politický geograf. Hovořil proto o důvodném podezření, že za vším stojí Rusové. Dodal, že v Rusku se o přeletech dronů píše jako o provokaci, která má zavléci evropské země NATO do konfrontace s Ruskem, čemuž se prý Moskva snaží zabránit.
V pořadu se Romancov věnoval také světovým strategickým záležitostem. Zmínil, že americké námořnictvo má stále největší výtlak – byť jednotlivých lodí mají více Číňané – a má také více zkušeností. „Takže s největší pravděpodobností pořád platí, že americké námořnictvo je nejsilnější. Rusové v tomto ohledu zdaleka tak silní nejsou.“ Podle něj rovněž stále platí, podobně jako za studené války, že ve Středomoří a v Černém moři je ruské námořnictvo obdobně silné jako námořnictvo italské. V Baltském moři a v Severním moři je pak námořnictvo NATO silnější než ruské.
Dodal, že pokud jde o strategické raketonosné ponorky, „tam má Rusko víceméně paritu se Spojenými státy, ale to je prostředek, který slouží něčemu jinému než tomu, co teď sledujeme“.
Do budoucna pak Romancov v globálním prostředí čeká, že asijští giganti Čína a Indie se budou hlásit o stále výraznější slovo a každý z nich si „bude přihřívat svoji polívčičku“.
„My, pokud se nesjednotíme, budeme upadat do stále větší bezvýznamnosti, navzdory tomu, že je nás hodně a jsme bohatí, to samo o sobě nestačí,“ řekl k roli Evropy. U USA prý bude záležet na dalším průběhu prezidentství Donalda Trumpa. „Vypadá to, že ta jízda ještě nekončí,“ řekl s poukazem na to, co už se za těch osm měsíců stalo. Rusko pak podle Romancova nadále zůstane agresivním státem. „A uvidíme, jestli pouze ve verbální rovině, nebo i v rovině fyzické, protože nic víc do toho globálního prostředí není schopné nabídnout,“ dodal politický geograf.