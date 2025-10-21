Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinské války se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla stanice CNN.

Dojednáním summitu v Budapešti byli pověřeni šéf americké diplomacie Marco Rubio a ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. V pondělí si oba činitelé telefonovali a diskutovali o „dalších krocích“ v návaznosti na telefonát Trumpa a Putina z minulého týdne.

Setkání Rubia a Lavrova, původně plánované na tento týden, se však podle zdroje CNN z Bílého domu zatím neuskuteční. Důvod odkladu není zcela jasný, jeden ze zdrojů však uvedl, že ministři vyjadřovali odlišná očekávání ohledně ukončení ruské plošné invaze na Ukrajinu.

Američtí představitelé usoudili, že postoj Moskvy se zatím příliš neposunul od jejích maximalistických požadavků. Rubio proto podle zdroje zatím pravděpodobně nedoporučí, aby se druhý letošní summit mezi Trumpem a Putinem uskutečnil. Rubio však bude s Lavrovem patrně znovu telefonicky hovořit ještě tento týden.

Chci Doněckou oblast, řekl Putin Trumpovi. Jinde by prý mohl ustoupit
Šéf Kremlu Vladimir Putin

Ukrajina se už čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské agresi. Trump se od svého letošního návratu do Bílého domu snaží konflikt ukončit, s Putinem se setkal už v létě na Aljašce, ale jeho úsilí zatím v klid zbraní ve východní Evropě nevyústilo. Kyjev opakovaně souhlasil s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Rusko zastavit boje odmítlo.

O víkendu Trump řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je. Velkou část tohoto průmyslového regionu se strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko.

Aby válka skončila, Donbas musí zůstat rozdělený, prohlásil Trump
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátník na Fica dostal 21 let

03:48Aktualizovánopřed 3 mminutami
ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

ANO, SPD a Motoristé pokračují v jednání o programu vlády

08:47Aktualizovánopřed 11 mminutami
Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

před 47 mminutami
Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

před 1 hhodinou
První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

07:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity

Past pokroku: Chřipka se nesla světem na křídlech modernity

před 2 hhodinami
Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

04:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Atentátník na Fica dostal 21 let

Atentátníkovi, který loni střelbou z pistole vážně zranil slovenského premiéra Roberta Fica (Smer), soud první instance uložil 21 let vězení. Obžalovaného důchodce Juraje C. specializovaný trestní soud uznal vinným z trestného činu teroristického útoku, jak navrhovala prokuratura. Proti rozsudku se lze odvolat k nejvyššímu soudu.
03:48Aktualizovánopřed 3 mminutami

Rusko nemá zájem ukončit válku. Americká pomoc Ukrajině je klíčová, zaznělo v debatě o bezpečnosti

Konec války na Ukrajině není v dohledu, míní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zájem na tom dle něj nemá ani Rusko. Připomněl, že při snaze o pomoc Kyjevu z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa přijde telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem, který věc obrátí. „Vidím to jako křeč Donalda Trumpa,“ reagoval někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček. Trump prý spoléhá na to, že Putina přesvědčí. Petříček však podotknul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj umí s Trumpem jednat.
před 47 mminutami

Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, uvádí CNN

Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o brzké setkání s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně rusko-ukrajinské války se komplikuje. Přípravná schůzka ministrů zahraničí se tento týden nejspíše neuskuteční, uvedla stanice CNN.
před 1 hhodinou

První premiérkou Japonska bude Sanae Takaičiová

Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) Sanae Takaičiovou. Půjde o první ženu na premiérském postu v japonských dějinách, informovala agentura Reuters. Čtyřiašedesátiletá Takaičiová vystřídá Šigerua Išibu, který odstoupil v září po volebních porážkách.
07:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Shutdown americké vlády komplikuje v zemi leteckou dopravu

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil, že pokračují problémy s personálním obsazením letového provozu. Způsobuje to zpoždění letů na letištích v Dallasu, Chicagu, Atlantě a Newarku. Podle úřadu za tím stojí shutdown americké vlády trvající již devatenáct dní.
04:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mír mezi Arménií a Ázerbájdžánem může zhatit podmínka, která v dohodě ani není

Když lídři Arménie a Ázerbájdžánu přijali v srpnu v Bílém domě text vzájemné mírové dohody, americký prezident Donald Trump to prezentoval jako konec několik desetiletí trvajícího konfliktu obou zemí. Ze strany Jerevanu a Baku šlo ale pouze o předběžný souhlas – a k formálnímu uzavření dohody jen tak nedojde. Hlavní důvodem je podmínka, která v textu ani není a která by mohla celý mírový proces zhatit.
před 3 hhodinami

Trump může poslat Národní gardu do Portlandu, rozhodl odvolací soud

Americký prezident Donald Trump může poslat Národní gardu do Portlandu. Rozhodl o tom odvolací soud v San Franciscu. Agentura Reuters, která o verdiktu informovala, jej vnímá jako „důležité právní vítězství“ pro republikánského prezidenta, jenž vojenské jednotky vysílá do rostoucího počtu demokraty vedených měst.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelští vojáci zahájili v pondělí palbu na několik palestinských ozbrojenců, kteří ve dvou případech překročili takzvanou žlutou linii na východě města Gaza, za niž se armáda stáhla podle podmínek současného příměří, a podle tvrzení vojáků pro ně představovali hrozbu. Informovala o tom izraelská média, která se odvolávají na prohlášení armády. Podle palestinských médií byli v pondělí v této oblasti zabiti nejméně dva lidé.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...