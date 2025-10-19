Ukrajinci rychle opravují klíčové tratě, na které cílí Rusko


před 44 mminutami
4 minuty
Události: Ukrajinci rychle opravují tratě po ruských úderech
Zdroj: ČT24

Rusko od léta stupňuje útoky na ukrajinskou železniční infrastrukturu. Tratě a důležité dopravní uzly jsou pod palbou i několikrát týdně. Jedním z nich je Lozová v Charkovské oblasti, kam letecká puma dopadla i v noci na neděli. Úřady hlásí nejméně pět zraněných. Ukrajincům se ale daří tratě rychle opravit, zjistila na místě zpravodajka ČT Ilona Zasidkovyčová.

Železnice se od začátku ruské invaze stala strategickým místem a tepnou ukrajinské dopravy. Útoky na vagony a vlakové stanice v posledních měsících sílí. To ale neodrazuje železničáře ani pasažéry.

„Občas dochází ke zpožděním kvůli výpadkům elektřiny. Pracujeme na této lince už dva roky a zvykli jsme si na to. V případě poplachu se snažíme rychle odbavit cestující a odjet z místa,“ uvedl vedoucí vagonu Bohdan Petruščak, jehož linka Kramatorsk–Lvov spojuje východní a západní části Ukrajiny.

Rusko zaútočilo na auta ukrajinských energetiků, dva zahynuli
Výpadky dodávek elektřiny v Kyjevě po ruských útocích (10. října 2025)

Za poslední dva měsíce Rusko zasáhlo bezmála tři sta objektů ukrajinské železnice. Jedna z nejvíce poškozených byla stanice v Lozové v Charkovské oblasti, která je velkým regionálním železničním uzlem.

Opravit tratě se podařilo Ukrajincům už dvanáct hodin po útoku. „Jsme přece železničáři, proto děláme vše pro to, aby tyto škody byly co nejrychleji odstraněny,“ konstatovala vedoucí vlakového nádraží Lozová Nina Zabelová.

Centrální část nádraží zůstává uzavřena. Stěny v nejvíce zasaženém místě se dál hroutí. Větší rekonstrukci stanice plánuje až příští rok na jaře. „Vidíte, proražená střecha... a to vše je bohužel zničeno,“ poznamenala Zabelová.

Rusko na Ukrajině zaútočilo na humanitární konvoj OSN
Humanitární konvoj OSN po ruském útoku

Nové evakuační centrum

Ve městě kromě klíčového nádraží už měsíc funguje také evakuační centrum, kam denně proudí stovky lidí z frontových měst na východě Ukrajiny. „Ve městě už skoro nikdo nezůstal, všichni už dávno odjeli a dá se říct, že my jsme jedni z posledních. Samozřejmě je velmi těžké opustit místo, kde jsem žila celý život, je to velmi těžké,“ prohlásila evakuovaná obyvatelka obce Družkivka Olesja.

Lidé se v evakuačním centru zdrží jen několik hodin. Drtivá část z nich pak zamíří vlakem do bezpečnějších částí země.

