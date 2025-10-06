Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP. Uvádí, že velké německé automobilky jako Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz vyjadřují ohledně tohoto cíle sedmadvacítky pochybnosti v situaci, kdy mají problém vytvořit elektromobily, které by obstály v konkurenci vozů z Číny, jako je třeba BYD.
Merz chce, aby EU upustila od zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035
Před čtvrteční schůzkou se zástupci automobilového průmyslu Merz v rozhovoru s televizí Ntv řekl, že si myslí, že chystaný zákaz v EU je „chybný“.
Nicméně sociální demokraté, koaliční partneři Merzových křesťanských demokratů, konec prodeje aut se spalovacími motory v EU od roku 2035 nezpochybňují, protože jim jde o možnost plánovaní pro výrobce.
EU nedávno po tlaku ze strany firem působících v automobilovém průmyslu slíbila, že urychlí revizi svého záměru ohledně zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. „Nechci, aby Německo bylo jednou ze zemí podporujících tento zákaz,“ řekl v pondělí šéf německé vlády Merz.
V kancléřském úřadu se ve čtvrtek na schůzce k situaci v automobilovém průmyslu sejdou zástupci různých spolkových zemí, branže a odborů, píše agentura DPA. Němečtí výrobci automobilů se podle ní potýkají s poklesem prodeje, konkurencí z Číny a americkými cly. Mnoho firem proto najelo na úsporný kurz a propouští.