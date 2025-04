Hašek je po Medvěděvových výhrůžkách ve spojení s policií

Bývalý hokejista Dominik Hašek uvedl, že situaci po výhrůžkách někdejšího ruského prezidenta a premiéra Dmitrije Medvěděva bere velmi vážně a je ve spojení s ministerstvy zahraničí, vnitra i policií. Slavný brankář ocenil podporu členů vlády, kteří Medvěděvovy výroky odsoudili. Ten podle agentury TASS Haškovi doporučil opatrnost při přecházení silnice a to, aby nepil pivo na neověřených místech.

Hašek informoval, že opětovné výhrůžky zaregistroval a situaci bere velmi vážně. „Chtěl bych především poděkovat běžným lidem a politikům za obrovskou podporu, které se mi okamžitě dostalo a stále dostává,“ uvedl. Za nejdůležitější označil podporu premiéra a ministrů zahraničí a vnitra. „Obě ministerstva berou výhrůžky velmi vážně a s oběma ministerstvy jsem ve spojení a jsem již i ve spojení i s Policií ČR,“ dodal. Další vyjádření by nyní nepovažoval za vhodné, plánuje ho vydat až v příštích dnech.

Po jednání kabinetu doplnil, že svou reakci a reakci některých dalších členů vlády považuje za adekvátní a dostatečnou odpověď, nelze to podle něj přejít mlčením. Věc také diskutovali na vládě. „Bude-li potřeba, tak přistoupíme i k dalším krokům, ale o těch se nebudu veřejně zmiňovat.“

Před jednáním vlády řekl, že se česká diplomacie za Haška postaví jako za každého českého občana, kterému by bylo ze zahraničí vyhrožováno. Kolegy na úřadu ministr požádal o to, aby se zabývali konkrétními kroky v návaznosti na výhrůžky, přiblížit je ale zatím nechtěl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) napsal , že mezi Východem a Západem je neviditelný kulturní poledník. „Na západ od něj je nepředstavitelné, že by vládní představitel vyhrožoval občanům smrtí, na východ od něj je to běžné, jak znovu ukázal Dmitrij Medvěděv svými výroky na adresu Dominika Haška,“ uvedl. Medvěděv podle něj evidentně zapomněl, že už Česko nepatří do ruské sféry vlivu. „Na tyhle východní manýry nejsme zvyklí a zvykat si na ně nehodláme. Panu Haškovi poskytneme v případě potřeby nezbytnou ochranu,“ doplnil.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) označil Medvěděvova slova za naprosto nehorázná, jedná se podle něj o ukázku další podoby ruské slovní agrese. „Pokud někdo tvrdil, že Rusko není žádnou nebezpečnou zemí, že pro nás není žádnou hrozbou, tak ať si znovu poslechne slova významného představitele současné Ruské federace,“ dodal.

Hašek se proti účasti Rusů v soutěžích staví dlouhodobě

Český hokejista a kandidát TOP 09 v loňských senátních volbách se dlouhodobě veřejně staví proti účasti ruských sportovců v mezinárodních i dalších soutěžích včetně hokejové NHL. Tím, že nejslavnější hokejová liga světa umožňuje starty ruských hráčů, nese spoluodpovědnost za statisíce či miliony lidí zabitých a zmrzačených v ruské válce na Ukrajině, prohlásil Hašek začátkem dubna.

Pozornost v Česku vzbudily letos i Medvěděvovy výroky na adresu senátorky Miroslavy Němcové (ODS) kvůli jejímu příspěvku na sociální síti X, který však byl podvržený. Česká diplomacie tehdy ruskému velvyslanci v Praze předala protestní nótu. „Vyzvali jsme Ruskou federaci, aby ukončila informační válku proti naší zemi. Česko se zastrašovat nenechá,“ uvedl tehdy Lipavský.