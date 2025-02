Čekala bych větší razanci, říká Němcová k reakci Česka na výhrůžky Medvěděva

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) čelí ostré kritice i výhrůžkám od představitelů Ruska kvůli falešnému příspěvku na síti X, který obsahuje výzvu k opětovné blokádě Leningradu (nyní Petrohradu). Němcová v Událostech, komentářích uvedla, že považuje slova vůči ní i za výhrůžky namířené proti České republice, proto čekala od vlády razantnější reakci.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv označil Němcovou za „zlé zvíře“ a „zdegenerované stvoření“ a vyjádřil přání, aby „zahynula v krvavých vírech nového pražského jara“. To Němcová vnímá jako otevřenou výhrůžku nejen vůči sobě, ale i vůči České republice, kterou v roce 1968 okupovala sovětská armáda v rámci invaze vojsk Varšavské smlouvy. „Byli jsme tu jednou v roce 1968 a jsme připraveni kdykoliv sem vtrhnout znovu,“ čte Medvěděvova slova Němcová. „Sděluje: ‚Jsme připraveni si to zopakovat a půjde zase znovu o to stejné. Zbavíme vás svobody, zbavíme vás demokracie a lidi, kteří nesou tyto hodnoty, zabijeme,“ dodala. Situaci podle ní monitorují „ze všech možných pohledů“ české bezpečnostní služby. Podpora Němcové, ale ne Česka Senátorský klub ODS a TOP 09 dal výroky do souvislosti s tím, že Němcová je dlouhodobě známá svým prozápadním postojem a kritikou diktatur a nesvobody, proto se stala terčem šíření nepravdivých informací. „Její nekompromisní postoj k ruské agresi na Ukrajině je důvodem této dezinformační kampaně,“ uvádí se v prohlášení. Premiér Petr Fiala (ODS), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i další vládní politici vyhrožování Moskvy odsoudili a Němcové vyjádřili podporu. Té si senátorka váží, nicméně určité výhrady má.

„Očekávala bych razantnější vystoupení,“ přiznává, „hloupě se mi to říká, protože teď se jedná o mě, takže to může vypadat, že se dožaduji nějaké speciální ochrany, ale dívám se na ten pohled z České republiky – nové pražské jaro, na tyto hrozby podle mě měla česká reprezentace hodně silně zareagovat, že tohle prostě není možné.“ Přepokládá, že ministerstvo zahraničí ještě vyhodnocuje informace. Babišova podpora je PR, míní Němcová Podpory z opozice se Němcové podle jejích slov nedostalo ani veřejně, ani soukromě. Jako výjimku zmínila poslance Patrika Nachera (ANO), od nějž prý podporu slyšela, když se potkali při natáčení Událostí, komentářů. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš reagoval na falešný příspěvek, když byl na něj dotázán v pořadu Luboše Xavera Veselého. „Němcová? To je ta, co byla v Kremlu a chlastala vodku? Podle Klause…“ řekl. Následně vysvětloval, že ještě netušil, o čem je řeč, a dodatečně v CNN Prima News uvedl, že Mevěděvovo prohlášení je „totálně za hranou stejně jako ostatní šílené výroky Medvěděva“.

„Ta první verze, to byl Andrej Babiš takový, jaký je, jak uvažuje a jaký má vztah nejenom ke mně, ale i k tomu, jak má chránit zájmy České republiky, protože by měl cítit tu pohrůžku a reagovat na ni,“ domnívá se Němcová. Dodatečnou Babišovu reakci považuje za výsledek PR rad. „Toužím po tom, abychom jako politici opoziční i koaliční nalezli shodu na tom základním, a to základní pro mě je obrana vnitřní a vnější bezpečnosti České republiky,“ dodává. Podle moderátorky Barbory Kroužkové se nabízí otázka, zda jsou dostatečně razantní kroky současné vlády vzhledem k tomu, že Bezpečnostní informační služba (BIS) před Ruskem varuje. „Mně by se líbily razantnější kroky třeba proti proputinovské komunitě, která bezpochyby v České republice existuje,“ podotýká Němcová. Impulsem mohl být lex Ukrajina Nedošlo také na avizovaný zákon proti dezinformacím. „Ano, to by určitě pomohlo,“ připouští Němcová. Za jeden z impulsů k dezinformaci o své osobě považuje novelu takzvaného lex Ukrajina, kde je součástí návrh na zavedení trestního postihu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) to považuje za nezbytné kvůli omezení hybridních útoků a vynášení citlivých informací.