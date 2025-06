Fokus Václava Moravce řešil, zda má ještě smysl dělení na konzervativní a liberální

Červnový díl pořadu Fokus Václava Moravce se věnoval otázce, co znamenají škatulky „konzervativní“, nebo „liberální“. Co všechno se do nich vejde a nejsou už přežilé? Diskutovali o tom europoslanci Markéta Gregorová (Piráti) a Filip Turek (za Přísahu a Motoristy sobě), filozofka Tereza Matějčková, etik Marek Vácha, odborová právnička Šárka Homfray a ekonom Miroslav Singer. Mluvilo se také například o rozdělení na pravici a levici, o socialismu, morálce nebo o roli Evropy a různých kvót.