ŽIVĚ: Senát má na programu prodlužování ochrany uprchlíků z Ukrajiny

Výbor pro lidská práva odmítl zpřísnění podmínek pro ruské žadatele o české občanství, sociální výbor pak uzákonění neoprávněné činnosti pro cizí moc jako nového trestného činu, za který by mělo v základní sazbě hrozit až pětileté vězení.

Výbory se rovněž shodly na zrušení možnosti vypsat pro děti ukrajinských uprchlíků zvláštní termín pro zápis do první třídy základních škol. Možnost zvláštních zápisů v období od 1. června do 15. července je podle senátorů diskriminační a pro školy administrativně náročná. Předpokládané senátorské úpravy by musela znovu projednat sněmovna.