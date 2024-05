V USA umírají kočky na ptačí chřipku. Nakazily se pitím syrového kravského mléka

před 17 m minutami | Zdroj: ČT24 , CDC , WHO , CBS , NPR

Když se ve Spojených státech na jaře ukázalo, že se virus ptačí chřipky dostal mezi hovězí dobytek, varovali experti před šířením na další druhy. A přesně to se stalo v případě koček. Problém je, že s nimi mají lidé mnohem těsnější a častější kontakty než s krávami nebo drůbeží.

Výsledky mohou vypadat jako znepokojivé, zejména v kontextu dalších informací z konce dubna. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv totiž konstatoval, že přibližně pětina vzorků mléka, které kontroloval u amerických prodejců, byla pozitivní na H5N1. To ale neznamená, že by byly nakažlivé nebo nebezpečné pro člověka: šlo o mléko, jež prošlo pasterizací, která podle dosavadních poznatků virus ničí a zbydou po něm jen zlomky. Ty sice testy odhalí, ale tyto fragmenty už nejsou schopné přenést nákazu.

„Kočky byly nalezeny mrtvé bez zjevných známek zranění. Pocházely z populace 24 domácích koček, které byly krmeny mlékem od nemocných krav,“ napsali vědci ve výše zmíněné práci. Testy vzorků odebraných z mozků a plic uhynulých koček ukázaly, že v jejich tělech bylo „vysoké množství viru“. Pitvy navíc odhalily „mikroskopické léze odpovídající těžké systémové virové infekci“ – a to včetně očí a mozku.

Jenže v Texasu se asi polovina koček pitím mléka nakazila virem vysoce přenosné ptačí chřipky HPAI H5N1 a na následky nemoci uhynula. Podle nové studie si majitelé farmy všimli problémů koček velmi rychle: pouhý den poté, co onemocněly krávy, začaly mít podobné potíže i kočky. Zatímco krávy se s nemocí vypořádaly bez problémů, asi polovina koček to nezvládla a uhynula.

Dělá se to tak po celém světě: zbytky mléka od krav nebo koz se dají kočkám. Ty si tak přilepší k myším, které loví a chrání tak farmy před těmito škůdci.

Víc než polovina koček v okolí první texaské farmy, kde se letos na jaře našla u dobytka ptačí chřipka, zemřela. Stalo se to poté, co se kočky napily syrového mléka od nakažených krav a infikovaly se tak virem, uvedli vědci v odborném časopise Emerging Infectious Diseases.

V mléku amerických krav se našly částice viru ptačí chřipky. Naznačuje to větší šíření nemoci

Virus byl naopak zničující pro hejna drůbeže, která čelila rozsáhlým úhynům nebo musela být utracena poté, co se nakazila virem od volně žijících ptáků. Konzervativní odhady říkají, že od roku 2022 zemřelo nebo muselo být utraceno asi 58 milionů ptáků po celém světě.

Naproti tomu ve stádech s touto infekcí se příznaky onemocnění objevily pouze u zlomku krav. Jen u necelých 15 procent, uvedli vědci. Krávy se z velké části uzdraví do měsíce po infekci.

Kočky představují zvýšené riziko zejména proto, že s lidmi mají mnohem bližší kontakty než drůbež. Mnoho koček dělí svůj čas mezi pohybem venku a uvnitř domácností, kde se dotýkají mnoha předmětů denní potřeby, mazlí se s lidmi a někdy s nimi dokonce sdílejí postel.

Dá se ještě ptačí chřipka kontrolovat?

K 30. dubnu bylo virem H5N1 zasaženo v USA 34 stád dojnic. Pro představu, v celé zemi je více než 26 tisíc stád dojnic. Stoupající počet nákaz přiměl americké úřady, aby tento měsíc vydaly nové pokyny pro veterinární lékaře, kteří ošetřují podezřelé případy H5N1 u koček.

Vyzvaly je k přijetí přísnějších opatření, jako je nasazení respirátorů a ochranných brýlí, což by mělo snížit pravděpodobnost, že se lidé od koček nakazí. „Přestože je nepravděpodobné, že by se lidé nakazili virem ptačí chřipky při kontaktu s infikovanou divokou, toulavou, zdivočelou nebo domácí kočkou, je to možné, zejména pokud dojde k dlouhodobému a nechráněnému kontaktu se zvířetem,“ uvádějí pokyny Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).