Ve smrti jsou si lidé rovni. Mozek spouští stejný mechanismus

Stav blízké smrti je podle autorů podobný tomu, který mohou vyvolat některá psychedelika – ovlivňují totiž podobné systémy v mozku.

Cesta k pochopení

Vědci se pokusili odpovědět i na otázku, která je úplně klíčová. „Proč?“ K čemu je lidem, že si během umírání popovídají s krásnou světelnou bytostí nebo že cítí klid a mír? Podle vědců to může mít podobný evoluční původ jako zvládání stresu. Například při vážném úrazu by bylo výhodné, aby zraněný nepanikařil a zůstal v klidu – výše popsané stavy by mu v tom mohly pomoci a zvýšily by tak jeho šanci přežít. A když přežije, může mít samozřejmě i děti, takže jim pak může předat i něco z genů, které mu zachránily život.

Vědecký tým, který stojí za touto studií, chce v analýzách svého modelu pokračovat, věří například, že by mohli lépe porozumět tomu, co se děje s lidmi, kteří podstupují náročné operace.