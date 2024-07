Švédský nanorobot pomocí „receptorů smrti“ cílí na rakovinové buňky

Švédský tým už před několika roky vymyslel a vytvořil takzvané receptory smrti, které způsobují buněčnou smrt. Jedná se struktury vytvořené ze šesti peptidů (řetězců aminokyselin) sestavených do šestiúhelníkového vzoru.

„Tento šestiúhelníkový nanotvar peptidů se stává smrtící zbraní,“ popsal profesor Björn Högberg z oddělení lékařské biochemie a biofyziky Karolinska Institutet, který studii vedl.

„Kdybyste ho podávali jako běžný lék, začala by nanozbraň nevybíravě zabíjet buňky v těle, což by nebylo dobré. Abychom tento problém obešli, ukryli jsme ji do nanostruktury vytvořené z DNA,“ popsal vědec bezpečnostní pojistky, které vymyslel.

Pojistka před buněčným masakrem

Tým profesora Högberga se věnuje náročnému oboru vytváření struktury v nanorozměrech pomocí DNA jako stavebního materiálu už řadu let. Této metodě vědci říkají „DNA origami“. Teď tuto techniku použili k vytvoření jakéhosi vypínače, který se aktivuje za předem vybraných podmínek, takže se o tuto „biologickou čepel“ nepořežou všechny buňky, ale jen ty, které jsou v blízkosti, když zbraň z „vystřelováku“ vyskočí.

„Podařilo se nám skrýt zbraň tak, že se aktivuje pouze v prostředí, které se nachází v takzvaném solidním nádoru a jeho okolí,“ vysvětluje Högberg. „To znamená, že jsme vytvořili typ nanorobota, který se dokáže specificky zaměřit na rakovinné buňky a zabíjet je.“

Klíčem k aktivaci receptorů smrti je nízké pH neboli kyselé mikroprostředí, které obvykle obklopuje rakovinné buňky a které také aktivuje zbraň nanorobota. Při analýzách buněk ve zkumavkách se vědcům podařilo prokázat, že peptidová zbraň je při běžném pH 7,4 ukryta uvnitř nanostruktury, ale že má drastický účinek na zabíjení buněk, když pH klesne na 6,5. Vědci se také snažili prokázat, že peptidová zbraň je při běžném pH 7,4 skrytá uvnitř nanostruktury.