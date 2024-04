V mléku amerických krav se našly částice viru ptačí chřipky. Naznačuje to větší šíření nemoci

Americké úřady našly ve vzorcích mléka, které se prodává v běžných obchodech s potravinami v USA, fragmenty viru ptačí chřipky. Podle expertů oslovených deníkem Washington Post to ještě nemusí znamenat nebezpečí pro lidské zdraví, ale naznačuje, že virus ptačí chřipky se ve stádech amerického dobytka rozšířil výrazně více, než se zatím předpokládalo.

„Na základě dostupných informací je pravděpodobné, že pasterizace inaktivuje virus, ale neočekává se, že by tento proces odstranil přítomnost virových částic. Proto byla u některých odebraných vzorků zjištěna přítomnost viru pomocí testování polymerázovou řetězovou reakcí (qPCR),“ uvedl úřad .

Problém to není proto, že mléko prochází, než se dostane k lidem, pasterizací. Během ní se potraviny krátkodobě intenzivně zahřejí, což mikroorganismy, jako jsou viry, ničí. Teplo je sice zabije, nezlikviduje ale zbytky jejich genetického materiálu. Ten už sice obvykle není schopen dál se množit, a tedy škodit, ale stále zůstává v potravině přítomný. A je tedy odhalitelný speciálními testy.

Mnohem větším problémem tedy není samotná přítomnost mrtvých kousků viru, ale toho, jak často je experti našli. Deník Washington Post získal od dvou zaměstnanců FDA pod podmínkou zachování jejich anonymity vyjádření, ve kterém uvedli, že stopy viru se objevily v mnohem větším počtu vzorků. „To znamená, že infekce je ve stádech dojnic rozšířenější, než jsme si mysleli,“ vysvětlil jeden z nich.

Podle FDA už probíhají další laboratorní prověrky. „Důležité je provést další testy, aby se zjistilo, jestli je neporušený patogen stále přítomen a jestli zůstává infekční. To nám řekne, zda existuje riziko onemocnění spojené s konzumací výrobku,“ uvádí se v prohlášení FDA. Výsledky budou podle agentury k dispozici v horizontu dní až týdnů. Zatím ale nezaznamenali žádný důkaz, že by komerčně prodávané mléko nemělo být bezpečné.

Nakažený dobytek

První informace o dobytku nakaženém ptačí chřipkou zaznamenaly americké úřady na konci března letošního roku.

Virus, jímž se dobytek nakazil, je ten stejný, který zabíjí volně žijící ptáky i drůbež v chovech po celém světě včetně České republiky. Tento typ se označuje jako 2.3.4.4b. Genetická analýza viru z farem ukázala, odkud pochází. „Není to běžný kmen, je to do značné míry potomek virů, které dominovaly na drahách tažných ptáků v Pacifiku a ve Spojených státech,“ uvedli vědci.