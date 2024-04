Riziko u ptačí chřipky v USA zůstává nízké. Ale chystejte se, apeluje CDC na zdravotníky

Na dobytek se tato nemoc dostala zřejmě od mrtvých ptáků, kteří na virus zemřeli a z jejich mrtvých těl se mohl dostat například do vody, kterou krávy pijí.

Jak se virus šíří mezi kravami

Klíčovou otázkou je, jak se nákaza mezi hovězím dobytkem šíří. Pokud by to bylo vzduchem a virus se změnil natolik, že se jím krávy mohou nakazit jen dýcháním, dá se proti tomu dělat jen málo. Jiné formy přenosu by byly menším zlem, protože by se proti nim dala přijímat účinná opatření.

Nejnovější výzkum expertů z amerického ministerstva zemědělství předpokládá, že se virus šíří prostřednictvím dojícího zařízení. Zaznělo to na konferenci, která se konala kvůli aktualizaci poznatků o ptačí chřipce. Podle vědců se tedy virus H5N1 nemusí šířit přímo z krav, které ho na sebe dýchnou. „Neviděli jsme žádné důkazy, že by krávy aktivně vylučovaly virus přímo k jiným zvířatům,“ uvedl tam podle odborného časopisu Science Mark Lyons, který se specializuje na zdraví přežvýkavců.