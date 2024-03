Ptačí chřipka zasáhla tučňáky. Podle biologů naštěstí v dobrou dobu

Hnízdní sezona na subantarktickém ostrově končí, takže bezprostřední dopady pravděpodobně nebudou výrazné. Ptáci už tedy nejsou těsně namačkaní v obřích koloniích, kde by virus mezi nimi mohl snadno přeskakovat. Vědci se ale obávají příští sezony, během které se zvířata opět shromáždí. Pláže v Jižní Georgii jsou známé díky shlukům více než milionu jedinců, kteří sem míří k námluvám, páření a výchově mláďat.

„Jižní Georgii přirovnávám k Alpám, kolem kterých je divoká příroda ve stylu Serengeti. Koncentrace divokých zvířat je poblíž pobřeží zkrátka úžasná,“ uvedl Norman Ratcliffe z výzkumné organizace British Antarctic Survey (BAS). „Pokud by se na ostrově ptačí chřipka rozšířila a způsobila velmi vysokou úmrtnost, znamenalo by to z hlediska ochrany přírody celosvětový problém. V současné době to ale vypadá, že je její šíření omezené,“ uvedl Ratcliffe.